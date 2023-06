Cani bagnini protagonisti domenica a Caorle

I Rescue Dog sono pronti a lanciarsi tra i flutti sulla spiaggia sul mare di Caorle per la gioia dei grandi e dei più piccoli, ma anche per regalare una giornata di formazione e cultura legata al mondo animale: torna “Bauwatch”. Un evento dedicato ai proprietari di pelosi – ma anche a molti amici degli animali - pronti ad arrivare da tutta Italia e dall'estero.

«Caorle è una destinazione turistica adatta a chi ama gli animali – spiega l'Assessore al Turismo del Comune, Mattia Munerotto – e le nostre spiagge offrono aree dedicate agli amici a quattro zampe ed ai loro proprietari e proprio quest'anno l'Amministrazione Comunale ha realizzato delle aree di sgambamento per i cani. L'iniziativa Bauwatch mostra inoltre quanto i cani, oltre ad essere compagni fedeli, possano essere utili per agevolare le operazioni di salvataggio in mare. Mi complimento con gli organizzatori». Cani di salvamento, bagnini a quattro zampe, sempre più utilizzati nei salvataggi in mare.

SCORTEGAGNA

«Durante questo evento - spiegadi BiHoliday, coordinatore dell'iniziativa - si potranno ammirare le unità cinofile impegnate negli esercizi di salvataggio di persone in difficoltà in mare, ma si potrà anche provare l'esperienza di nuotare assieme al proprio cane, oppure essere accompagnati e seguiti dagli istruttori cinofili di Professione Cane, così il proprio amico a quattro zampe potrà testare il suo approccio con l'acqua». E l’iniziativa vuole invitare anche all’accoglienza degli animali nelle località balneari con unità abitative dedicate, la spiaggia, l'agility-dog e tutti quegli spazi e servizi indispensabili per le necessità degli amici a quattro zampe e dei loro padroni.L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Scuola Cinofila Professione Cane e l'Istituto Nazionale di Formazione Unità Cinofile di Soccorso. L'evento Bauwatch è patrocinato dalla Città di Caorle.Informazioni: www.villaggiosanfrancesco.com info@villaggiosanfrancesco.com