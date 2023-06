Trenta chili di sigarette di contrabbando nel bagaglio della passeggera

Personale del Comando provinciale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia hanno sequestrato, ad una passeggera di nazionalità bulgara, in arrivo con un volo da Varsavia, più di 30 kg di sigarette di contrabbando. Il sequestro è avvenuto alcuni giorni fa all’aeroporto “Marco Polo”. La donna, approfittando del notevole flusso di turisti presenti all’interno dell’aerostazione zona “air-side”, sperava di confondersi con un numeroso gruppo di stranieri per evitare il controllo doganale. In realtà, il collaudato dispositivo di controllo composto da finanzieri e doganieri che operano presso lo scalo veneziano, supportato da una mirata e meticolosa attività di analisi che permette di individuare i viaggiatori “a rischio”, ha permesso di individuare e poi monitorare i movimenti della passeggera, procedendo infine ad un’ispezione dei bagagli che ha portato a rinvenire, abilmente occultate all’interno delle valigie, l’ingente quantitativo di sigarette, 1.600 pacchetti tutti sprovvisti del bollino del Monopolio di Stato.

La passeggera, oltre al sequestro della merce e alla denuncia all’Autorità giudiziaria, dovrà pagare anche 160.000 euro tra dazi doganali e sanzioni per il tabacco trasportato in contrabbando.

A partire dall’inizio dell’anno, diverse decine sono stati gli interventi effettuati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane anche nell’ambito degli ordinari controlli svolti presso la Stazione Marittima e il Porto di Marghera, in particolare all’approdo di Fusina, con il sequestro di oltre 30 chili di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.) rinvenuti al seguito di passeggeri di varie nazionalità in arrivo da traghetti e navi passeggeri. Lo scorso anno, la Compagnia Pronto Impiego aveva sequestrato oltre 110 chili di tabacchi con l’arresto di un responsabile mentre il II Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, aveva sequestrato oltre 8 quintali di sigarette di vari marchi, privi del sigillo del Monopolio di Stato.