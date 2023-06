Venezia-Vietnam: amicizia festeggiata tra film e sfilate di moda

Il 2023 è un anno particolarmente significativo per Vietnam e Italia, poiché i due paesi celebrano il 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche e il 10° anniversario del partenariato strategico. In occasione di questo importante traguardo, l'Ambasciata del Vietnam in Italia organizza l'Anno Vietnam - Italia 2023, che comprende una ricca e diversificata serie di iniziative a Roma e in molte città italiane. Ecco allora che a Venezia venerdì è arrivato l'ambasciatore Duong Hai Hung, accolto in città dall'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Nell'occasione il rappresentante diplomatico ha donato alla città di Venezia due film vietnamiti per il Circuito Cinema del Comune come simbolo di condivisione e amicizia tra i due Paesi.

All’hotel Ca’ Sagredo invece è stata proposta la sfilata di moda dal titolo "Armonia" dello stilista Hoang Hai.

Il Vietnam ha una lunga tradizione di rapporti e dialogo con Venezia che ha prodotto tantissimi progetti: il primo dipartimento di lingua vietnamita in Italia all'Università Ca’ Foscari e tante collaborazioni che hanno coinvolto anche la sezione veneziana di Italia-Vietnam, rappresentata venerdì dall’ex parlamentare Laura Fincato.La maison vietnamita ha fatto un incontro con la sartoria del Carcere Femminile della Giudecca per verificare se in seguito potranno esserci delle collaborazioni tra le strutture.