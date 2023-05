Migliaia di euro “guadagnati” con le truffe via mail, donna finisce ai domiciliari

Con le truffe aveva accumulato decine di migliaia di euro, usando con la stessa tecnica: il phishing, ovvero le mail apparentemente inviate da istituti di credito o enti, con il logo perfettamente contraffatto e la richiesta di dati personali. I carabinieri lombardi di Seregno (Monza e Brianza) hanno bloccato la carriera di una professionista di queste truffe informatiche a Giussano e che dagli atti di indagine ha colpito anche nel Veneziano. La 31enne è finita, infatti, ai domiciliari dopo essere stata condannata per aver carpito migliaia di euro a Milano nel 2014. La donna ha una lunga serie di procedimenti ancora in corso che partono da quando, poco più che diciottenne, aveva cominciato a commettere reati contro il patrimonio, furti, ricettazioni, per poi specializzarsi nelle truffe informatiche. La donna ha accumulato un bottino di decine di migliaia di euro colpendo in tutta Italia, in particolare nelle province di Monza e della Brianza, Milano, Bergamo, Como, Pavia, Brescia, ma anche a Venezia, Torino, Alessandria e Nuoro. Le vittime si erano viste addebitare somme di denaro di importi fino a tremila euro per l'acquisto dei beni tra i più svariati e dei quali, ovviamente, non sapevano nulla: profumi, cosmetici, articoli di bigiotteria, viaggi, ricariche telefoniche, pneumatici. Il metodo era sempre lo stesso, quello della email di phishing, apparentemente inviata da un ente affidabile, per esempio una banca, e all'apparenza del tutto veritiera. Così acquisiva informazioni personali come codici di pagamento e numeri di carte di credito, compresi i relativi codici di verifica.