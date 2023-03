Mestre, centinaia di manifestanti per la strage di Cutro: “Prima salvare poi discutere”

“Prima salvare, poi discutere”. Centinaia di persone si sono date appuntamento questa mattina in piazza Ferretto a Mestre per esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari delle 76 vittime della strage di Cutro. Una manifestazione organizzata da Mediterranea, associazione molto radicata in città, insieme a decine di altre realtà associative.

In piazza c’erano le bandiere della Cisl e della Cgil, di Emergency, dell’Anpi, i fazzoletti degli scout cattolici e laici, le associazioni cattoliche, le ragazze e i ragazzi dei collettivi studenteschi, le associazioni dei migranti.

Gruppi molto diversi tra loro ma uniti nella volontà di esprimere la loro solidarietà ai familiari delle vittime, e la loro contrarietà alla politica dei respingimenti.