Actv, ecco i nuovi orari invernali in vigore a Venezia dal prossimo 2 novembre

Dal prossimo 2 novembre entrano in vigore i nuovi orari invernali per la stagione 2022/2023. Il nuovo orario sarà sostanzialmente uguale a quello del periodo invernale 2019 pre Covid.

Ecco nel dettaglio i cambiamenti predisposti da Avm/Actv:

viene confermata la linea 2 con frequenza di una corsa ogni 12 minuti tra San Marco-San Zaccaria e P.le Roma-Ferrovia-Rialto-San Marco Giardinetti via Canale della Giudecca e Canal Grande (e viceversa), con una frequenza che si riduce leggermente a una corsa ogni 20 minuti alle prime ore di inizio servizi e in fascia serale.

In Canal Grande vengono confermati gli orari di linea 1 e 2/, così come vengono confermati le frequenze delle linee “circolari” 4.1/4.2, 5.1/5.2 e 6 P.le Roma-Lido SME (che assume orario feriale).

La linea 3 P.le Roma-Ferrovia-Murano viene portata a una frequenza di una corsa ogni 30 minuti, con tragitto coperto dalle corse delle linee 4.1/4.2 (servizio invariato) e parzialmente dalle corse delle linee 5.1/5.2 (servizio invariato) con interscambio a F.te Nove anche con la linea 12 (servizio invariato) e la linea 13 (servizio invariato).

A Murano vengono avviati i lavori di rifacimento dell’impianto Faro, con spostamento delle linee in transito nei vicini approdi provvisori A1 (3 e 4.1/4.2) e B1 (12 e 13).

Confermata la linea 10 con estensione di orario anche al sabato feriale.

Confermato l’attuale orario di tutte le altre linee non espressamente citate, ad esclusione delle corse aggiuntive di collegamento San Marco-San Zaccaria-Murano che vengono sospese come di consueto.

Le tabelle orarie saranno pubblicate on line sui siti www.avmspa.it e www.actv.it. Per aggiornamenti si prega di seguire sui canali social aziendali @muoversivenezia.

“Il sostanziale ritorno ai servizi di navigazione dell’inverno 2019, a quasi tre anni dall’inizio della pandemia, conferma la bontà delle difficili decisioni assunte con responsabilità nel passato recente da Giunta e management del Gruppo AVM" ha detto l’assessore Michele Zuin.

“Con grande soddisfazione salutiamo il quasi integrale ripristino dei servizi pre-pandemici e affrontiamo con fiducia un orizzonte che progressivamente si rasserena. Resta ovviamente alta l’attenzione per l’incremento dei costi energetici e dei materiali nonché in generale per un contesto politico internazionale instabile che genera ancora incertezza sui flussi di domanda, comunque non ancora tornati ai livelli del triennio 2017-2019” ha concluso il dg Giovanni Seno.