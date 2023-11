La Reyer crolla (72-95) al Forum: con Milano non si salva nessuno

Venezia si ferma al Forum con Milano. Gli orogranata non riescono a tenere testa alla la corazzata Olimpia che domina dal primo all’ultimo minuto la sfida e chiude con un successo netto alla sirena con il punteggio di 95-72.

Troppo il divario fisico e tecnico tra le due contendenti: eloquente il dato della valutazione complessiva di 113-77 in favore degli uomini di coach Messina. In classifica la Reyer rimane ferma a 12 punti frutto 6 vinte 2 perse, mentre l’Olimpia sala a quota 10 con 5 vittorie e 3 sconfitte.

Nella Reyer pesano come macigni le assenze di Parks e Spissu che costringono la squadra a rotazioni molto corte. Nel seecondo tempo non è più rientrato sul parquet anche Brown per un risentimento all’adduttore.

Assenze importanti che purtroppo si ripeteranno nel match di EuroCup a Riga con gli ucraini del Prometey che si disputerà mercoledì alle 18 ore italiane. L’Umana non rientrerà a Venezia, ma partirà direttamente da Milano nella giornata di martedì volando in Lettonia.