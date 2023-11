Reyer, a Vilnius prima vittoria esterna (93-77) in Eurocup

Arriva la prima vittoria in trasferta della stagione in EuroCup per Venezia che a Vilnius piega nettamente i Wolves grazie all’ottima prestazioni di tutta la squadra (sei uomini in doppia cifra), ma soprattutto grazie a un clamoroso Barry Brown Jr, autore di 24 punti (7/9 da due, 3/6 da tre). La Reyer prende il comando delle operazioni già alla fine del primo quarto e lo mantiene fino alla sirena, accelerando in modo deciso nell’ultimo periodo.

Successo fondamentale per gli orogranata, il secondo di fila, per una classifica che ora vede il quintetto di Neven Spahija con un record di (3-4). 77-93 il finale. La Reyer, ancora priva di Parks assente per una forte bronchite, nel quintetto di partenza manda in campo: Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori, mentre la formazione di casa dei Wolves Vilnius risponde con Zemaitis, Juskevicius, Thurma, Zukausaks, Gacic, ma deve rinunciare alla sua miglior bocca da fuoco, l’esterno Sulaimon.

La Reyer entra in campo con il piglio giusto, 4-9 al 3’. A metà primo quarto la formazione lituana si avvicina grazie all’apporto dei propri lunghi Gacic e Mekowulu, 9-11. Vilnius, con un parziale di 5-0, mette la freccia e passa a condurre, 14-13 al 6’. La Reyer, però, risponde due volte con Simms, 14-18 all’8’. Da un potenziale +6, gli orogranata si fanno raggiungere sul 18 pari.

Alla prima sirena orogranata avanti 20-23 con cinque punti in fila di Barry Brown Jr. In avvio di secondo periodo subito due punti in avvicinamento di Wiltjer. La Reyer non capitalizza il possesso dell’eventuale +8 con la tripla corta di Brown Jr, e Zemaitis accorcia sul -3. Allora l’Umana sfrutta l’asse Spissu-Tessitori, 22-27 al 12’.

I lituani si avvicinano nuovamente, ma Brown Jr, il migliore dei suoi, mette la bomba del 26-30 al 13’. Al 15’ la prepotenza ai rimbalzi offensivi dei Wolves regala la nuova parità al team di casa sul 32-32. Poco dopo a cronometro fermo Juskevicius pesca il vantaggio, ci pensa allora Spissu a ridare ossigeno agli orogranata con la tripla del 34-35 al 16’ che diventa +3 con la transizione di Simms su assist di Casarin.

Venezia prova ad allungare con Tucker e Spissu, 36-41 al 19’, ma Zukauskas risponde con la bomba del -2. L’ultimo canestro lo segna Brooks con la tripla dall’angolo che vale il 39-44 con cui si va all’intervallo. Venezia tiene il vantaggio spinta da Simms, 42-48 al 22’.

Vilnius non si arrende cercando soluzioni dal perimetro, ma la Reyer confeziona il massimo vantaggio ancora con Simms e Brown Jr, 45-52 al 14’. A metà terzo periodo il divario aumenta in favore degli orogranata grazie alla tripla di Brown Jr, 49-57. Venezia sbaglia la tripla del +11 con Simms e subisce quella del +5 con Juskevicius.

Il parziale dei Wolves si spinge fino al 10-2, 57-59 al 17’, interrotto dall’ottimo Brown Jr. L’Umana prova un nuovo allungo con la tripla di Tucker e il canestro di Brown Jr, 59-68 al 29’. Alla terza sirena, 62-69 il punteggio. L’Umana scrive il +9 con Brooks servito ancora da Casarin che in diventa +11, 62-73 con il solito Brown Jr. Gli orogranata scappano via sul +13 sempre con Brown Jr e al 35’ con Wiltjer è 62-77. Venezia gioca con il cronometro, controllando al meglio gli avversari e chiude con la prima vittoria europea stagionale europea in trasferta (93-77 il risultato)