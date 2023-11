Un ultimo quarto da favola, così la Reyer batte Lubiana

La rimonta del Leone, ultimo quarto devastante (33-15), Lubiana rovesciata e seconda vittoria in Eurocup sulle ali di Brown (21) e Tucker (19). E’ la partita delle assenze, a cominciare dai due head-coach, Neven Spahija (influenzato) e Simone Pianigiani (out da 5 partite), squadre affidate a Lele Molin e al mestrino Andrea Turchetto, ma anche sul parquet non mancano le defezioni: Brooks (anche lui per sindrome influenzale) e Parks (problemi muscolari) con De Nicolao e Simms nel roster in extremis, nell’Olimpija out i due play come Cobbs e Radicevic nell’Olimpija.

Polveri bagnate in avvio, ci pensa il “volo” di Tucker (5-2) ad accendere il Taliercio, parità a metà frazione (7-7) con Wiltjer che ha già sostituito Tessitori. Sow è il terminale di Lubiana (6 punti), l’ingresso di Prepelic dà maggiore imprevedibilità all’attacco sloveno che prova a scappare (14-18). Si alzano in modo esponenziale le percentuali, soprattutto di Lubiana con la Reyer costretta a inseguire, nonostante le iniziative di O’Connell (21-27).

Sagra delle triple nel secondo quarto, Brown e De Nicolao da una parte, Klobucahr e Sow dall’altra, ma l’Olimpija vola via (27-35). Molin prova un quintetto anomalo con Spissu, Brown, Tucker, Casarin e Simms (29-35),Tessitori è in panca con due falli, Brown prova a replicare alle incursioni di Sow (34-39), gran mattatore del match (16 punti a metà gara) con una Reyer sfilacciata in difesa con Matkovic a imperversare sotto canestro (36-45).

Molin scuote a gran voce i suoi giocatori durante il time-out, Tessitori e Spissu provano a innescare la rimonta (39-45), Wiltjer timbra la tripla del -3 (42-45), ma poi è sempre Matkovic a sorprendere la difesa orogranata (42-47).

Reyer più reattiva al ritorno in campo, tripla di Simms e tap-in di Tessitori (47-49), ma Blazic e Prepelic ricacciano indietro Venezia (47-54) con Tessitori al terzo fallo. La Reyer ci prova, ma l’Olimpija ha trovato grandi motivazioni (49-56) e gli orogranata continuano a sparare a salve, terzo fallo anche per Simms, torna Wiltjer. Casarin suona la carica, Tessitori inchioda il -3 (54-57), svantaggio raddoppiato dalla tripla di Blazic. Wiltjer infilerebbe anche il -1, annullato per presunto sfondamento di Casarin, l’ex sassarese Jones punisce (56-64).

La Reyer perde palloni in serie con Brown e Tucker, Lubiana ringrazia (56-69) terzo quarto chiuso sul -10 (62-72). Gli orange hanno il controllo del match all’inizio dell’ultimo quarto (66-78), Brown e Tucker provano a innescare la rimonta (70-78), ma Molin perde Tessitori, che prende anche tecnico dopo il quinto fallo, tre liberi agli avversari (70-81). La Reyer non molla, Simms accende i compagni, break di 9-0 (79-81 a 5’03” dalla fine). Brown fallisce l’aggancio, poi incastra il -1 (82-83), Molin perde per falli anche Simms (82-84), ma Brown è indemoniato (84-84) con Tucker a infilare la tripla del +3 (87-84), Spissu quella del +5 (90-85 a 54” dalla fine). Tucker decolla e sigilla una clamorosa rimonta.