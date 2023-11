Marcato, “superman” che da 4 anni stravince la corsa di 5mila km

I super uomini ormai fanno parte dell’immaginario collettivo dei giorni nostri. Li vediamo al cinema e in televisione, sono un punto fermo della cultura pop odierna. Ma esistono veramente? Andrea Marcato sembrerebbe riuscire a dare una risposta a questa domanda: “sì, i super uomini esistono”.

Andrea è un ultramaratoneta che lo scorso 20 ottobre ha vinto nella corsa più lunga del mondo, ossia la “Sri Chinmoy Self Trascendence” di New York, una corsa di 3100 miglia che l’atleta classe 1982, nativo di Lughetto di Campagna Lupia, ha completato in 43 giorni, 13 ore, 33 minuti e 23 secondi. Ma per lui non si trattava di una prima volta, anzi. Andrea è diventato campione della Sri Chinmoy Self Trascendence per la quarta volta consecutiva.

Impressionante perché questa è una gara che richiede uno sforzo psicofisico sovraumano e soprattutto anni di esperienza. Andrea Marcato ormai sa bene come si affrontano gare del genere, dove bisogna conoscere bene il proprio corpo e avere una forza mentale non nella norma.

Ma soprattutto è fondamentale l’esperienza e l’allenamento, non di qualche mese, bensì di anni. Andrea infatti, nella sua vita, ha affrontato un lungo percorso che lo ha portato a diventare pluricampione della corsa più lunga del mondo.

Marcato mostra orgoglioso la distanza di 3.100 miglia percorse

Qual è il percorso che l’ha fatta arrivare alle ultramaratone?

«Io fin da bambino ho sempre fatto sport. Dai 4 ai 13 anni ho fatto nuoto, quindi nasco come nuotatore. Poi mi sono fermato e ho provato a cambiare. Quando ho iniziato a studiare a Padova ho dovuto scegliere qualcosa che mi potesse svincolare da ogni struttura e per questo ho scelto la corsa. In questo modo potevo decidere io quando allenarmi e quando inserirla nella mia vita quotidiana. Nel giro di un anno ho corso la mia prima maratona e poi nel 2005, un anno dopo, ho fatto la mia prima ultra-distanza, ossia la 200 km a Basilea. Mi sono appassionato sempre di più a queste gare di ultra-distanza, ma soprattutto notavo che avevo dei tempi di recupero molto veloci».

Come è arrivato a percorrere 5000 chilometri in neanche 44 giorni?

«Tra il 2005 e il 2015 ho fatto molte gare da 24 ore, dove bisogna cercare di percorrere più chilometri possibili nel giro di un giorno. Nel 2015 mi hanno anche chiamato anche nella nazionale italiana di 24 ore. Poi ho cercato di alzare ancora di più l’asticella. Io ho sempre avuto buoni tempi, ma non avevo una grande intensità. Vedevo però che la mia qualità principale continuava ad essere la resistenza piuttosto che la velocità. Quindi mi sono buttato sulle “multi-days”, ossia gare che si sviluppano in più giornate. Ho iniziato con quelle che duravano 6 giorni, dove non si può avere una grande intensità, ma si punta sulla resistenza mentale e sulla gestione delle proprie forze.

Poi non ho smesso di accontentarmi e ho alzato sempre di più l’asticella, fino ad arrivare a New York. In America queste gare da più di 3000 miglia sono in voga dagli anni ’90 e per questo sono finito là. Le ulta-maratone sono gare che richiedono anni di preparazione, io ci ho pensato per 5 anni prima di decidere.

Poi, quando ho partecipato per la prima volta nel 2020, è stata una soddisfazione impossibile da spiegare perché, oltre a vincere, sono riuscito fare anche il miglior tempo per un debuttante».

Quanto ci mette a recuperare dopo una gara del genere?

«Dopo la prima edizione che ho fatto, i giorni seguenti sono stati molto duri. Il giorno dopo, quando mi sono svegliato, sentivo le gambe che avevano bisogno di correre ancora. Ma a parte questo, nei giorni successivi alla gara, io non smetto di correre, perché non va bene passare dal correre così tanto al nulla. Dunque, bisogna fare qualcosa, anche 20/25 minuti al giorno. Cerco quindi di tenermi attivo. Inoltre, alla fine di queste ultramaratone, perdo circa 10 chili, quindi mangio molto per recuperare quello che ho perso».