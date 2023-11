Reyer, l’imbattibilità finisce a Pistoia (77-85). Non basta un super Tessitori

La Reyer Venezia cade al PalaCarrara per 85-77 contro una straordinaria Pistoia. La squadra di Spahija soffre tremendamente nei primi 20 muniti la formazione di Brienza, soprattutto dal perimetro (6/15 all’intervallo), mentre al contrario gli orogranata tirano malissimo dalla lunga distanza (2/16) arrivando a subire un passino negativo di 15 lunghezze (39-24 al 16’).

Nella ripresa il match parzialmente cambia con gli orogranata che arrivano per due volte sul -1, a 5 minuti dalla fine, con la palla del sorpasso che non avviene mai. Pistoia, però, ci mette tanto cuore e grinta riportandosi sul +9 a 180 secondi dalla sirena finale e chiude in trionfo trascinata dagli esterni: Varnado termina con 26 punti tirando 5/7 da tre, ne aggiunge 18 Moore e 15 Willis, mentre a Venezia non basta un monumentale Tessitori da 21 punti e 7 rimbalzi per evitare la prima sconfitta stagionale in campionato.

Il dato che fa la differenza nel match è il tiro dalla lunga distanza: eloquente il 12/27 con cui tira la squadra di casa contro il 6/35 degli ospiti, alla Reyer non sono sufficienti nemmeno i 20 rimbalzi offensivi per venire a capo di una partita a dir poco complicata.

Pistoia schiera nel quintetto di partenza, Moore nel ruolo di play, Willis e Varnado sono gli altri due esterni, Hawkins in ala forte e Ogbeide come lungo. Gli orogranata mandano in campo Spissu in regia, Tucker nel ruolo di guardia, Casarin in quello di ala piccola, Simms e Tessitori a protezione dell’area colorata. Assente Parks per un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. Il giocatore dell’Umana potrebbe rientrare nel match del Forum contro l’Olimpia Milano di domenica 19 novembre. Buona partenza di Pistoia, 5-2 con Willis subito protagonista.

Punteggio basso con la formazione di casa a metà quarto avanti 9-4. La Reyer si affida soprattutto a Tessitori, autore di cinque punti in fil, ma Willis e Varnado continuano a mettere punti a referto, 19-11 all’8’. Prima doppia cifra di vantaggio per i ragazzi di Brienza sul 21-11; Il primo tempo con autorità avanti 25-17. Anche a inizio del secondo quarto, la Reyer continua a sbagliare tiri aperti, mentre Pistoia con Moore e Hawkins trova buone soluzioni offensive, 30-21 al 13’. La squadra di Brienza allunga in modo deciso, 35-23 al 14’ spinta anche dal PalaCarrara.

Coach Spahija prova a trovare l’assetto migliore cambiando spesso quintetto, ma Varnado pizza la sesta bomba per Pistoia che vale il 38-24 che diventa 39-24 al 16’ (massimo vantaggio dei toscani) con il libero di Wheatle. Reazione delgli oro granata: Tessitori e Tucker confezionano un mini parziale veneziano di 5-0 interrotto prontamente dal timeout di Brienza. La Reyer, poco dopo, perde momentaneamente il migliore in campo, ossia Tessitori (11 punti e 4 rimbalzi nel primo tempo), per un problema alla caviglia. All’intervallo Pistoia ancora avanti sul 43-36.

Si apre il terzo quarto con due liberi segnati da Moore e bissati poi da un piazzato dal play americano di Pistoia, 47-36 al 21’. Venezia risponde con quattro in fila di Tucker, ma l’Estra gioca con cuore ed più reattiva su ogni pallone, 52-40 al 22’. La tripla e la rubata di Spissu, insieme alle giocate al ferro di Tucker, ridanno ossigeno al’Umana, 53-48 al 24’. Venezia alza il muro difensivo e in attacco Tucker trova, dai 6.75, il canestro del 54-53 al 26’.

Pistoia torna a muovere il punteggio grazie a tre triple in fila di Varnado, 63-53. La Reyer tona nuovamente da Tucker e insieme a Wiltjer rientra fino al -5, 65-60 alla terza sirena. Subito la tripla di Wiltjer regala in -2 agli ospiti, poco dopo lo stesso canadese sbaglia quella del sorpasso. Pistoia noin rimane a guardare e con Wheatle trova il nuovo +6, 69-63 al 32’. Altra tripla della squadra toscana con Hawkins che vale il 72-63. A metà ultimo quarto, 74-73 con Venezia che rientra grazie a Brown Jr e Tessitori.

Ennesima tripla di Moore e contropiede di Wheatle per il nuovo +6 che diventa +9 (81-73) a 2’49” dalla fine con i punti di Ogbeide. Tessitori accorcia, ma risponde ancora Ogbeide e i biancorossi, con pieno merito, trovano la seconda vittoria stagionale nel frastuono del PalaCararra. .