Zampata di Busio a Terni, il Venezia vince 1-0 ed è secondo da solo

Un lampo di Busio spedisce il Venezia al secondo posto in solitudine, all’inseguimento del Parma, grazie anche alla sconfitta casalinga del Catanzaro contro il Modena. Gara bloccata, risolta da un’azione magistrale della squadra di Vanoli al 29’ della ripresa: cambio di campo di Tessmann, stop al bacio di Johnsen, finta su Capuano e tocco per l’accorrente Busio che ha freddato in diagonale Iannarilli.

Finale senza sussulti con la difesa ordinata del Venezia che non ha concesso occasioni alla Ternana, alla terza sconfitta consecutiva. Vanoli recupera Zampano (squalifica scontata), ma ripropone Sverko sull’out mancino, unico cambio rispetto alla gara con il Pisa l’inserimento di Lella per Bjarkason. Una ventina di secondi e la Ternana va vicina al gol: rinvio lungo di Diekité, Raimondo è alle spalle di Sverko, tiro svirgolato che però Altare tocca verso la propria porta, reattivo Bertinato.

Ritmo lento nella prima frazione, la Ternana si preoccupa di non concedere spazi agli avversari, il Venezia trotterella. Pohjanpalo ha un paio di occasioni (18’ e 29’), troppa fretta e conclusioni altissime. Altare ha una ghiotta occasione (19’) di testa su corner, troppo laterale la zuccata. Iannarilli (35’) scattante sulla conclusione dal limite di Busio. Brivido Venezia al 41’.

Corner degli umbri, Altare scavalcato dal pallone, testa di Diakite in solitudine sul fondo. Occasione d’oro per i rossoverdi di Lucarelli. Vanoli inserisce Johnsen per Lella, vuole vincere il match, ma è la Ternana a partire meglio: Bertinato si supera sulla staffilata di Favilli (7’), poi neutralizza la punizione centrale di Pyythia (10’).

Gara bloccata, ritmo che non decolla, la Ternana prova a guadagnare campo, il Venezia prova a ripartire, ma senza sussulti particolari, fino all’invenzione di Johnsen e al diagonale di Busio (secondo gol stagionale dopo quello al Parma), in anticipo su Casasola, ma l’azione nasce da un’azione insistita di Tessmann sulla fascia destra e la sventagliata dalla parte opposta.

La reazione della Ternana? Nulla. Il Venezia “morde” i portatori di palla, pressa, lascia solo una conclusione di Diakité (38’), larga sul fondo. E igiocatori possono esultare con tutto lo staff della panchina e Vanoli in testa.