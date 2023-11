A Istanbul quarta sconfitta (68-74) in Eurocup, qualificazione difficile

E' nera la notte di Istanbul per la Reyer, che si inchina al cospetto del Besiktas (68-74), giocando una partita troppo farraginosa, rovesciando il match, dopo un avvio stentato (16-25), fino al +7 del terzo quarto (47-40), prima di affossarsi nuovamente in attacco, segnando solo 21 punti negli ultimi 19'. Serata nera per Tucker (3 punti, 1/7 dal campo, 3 palle perse), in doppia cifra solo Spissu (15) e Wiltjer (10).

OSSIGENO

Spahija ha recuperato O’Connell, ma ha lasciato in Italia l’infortunato Parks, quintetto di partenza con Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori, in tribuna due ex come Derek Willis e Kendrick Ray. Cinquantotto secondi, due errori in attacco della Reyer, due canestri del Besiktas (0-5), time-out immediato di Spahja. Turchi aggressivi, ossigeno tolto all’attacco orogranata con 2 palle perse da Tucker, osservato speciale della difesa bianconera.

Mitchell e Delgado tengono a distanza la Reyer (11-4), Brown fa rifiatare Tucker, poi Wiltjer e De Nicolao rilevano Simms e Spissu con l’ala canadese subito a bersaglio dall’arco (17-12). Il Besiktas colpisce a suo piacimento da sotto e dalla media distanza (8/10 alla prima sirena), Brown prova a limitare i danni, ma il quintetto di Alimpijevic scappa a +9 (25-16) al primo intervallo.

DENIK

La Reyer cambia passo nel secondo quarto, soprattutto come atteggiamento difensivo, Spahija affianca De Nicolao a Spissu, il capitano è un fattore dominante: rimbalzo offensivo, sottomano, tripla (27-24). Impatto efficace, la Reyer ritorna in partita e costringe a tiri forzati gli avversari, che dopo 3’14” hanno già esaurito il bonus dei falli (Durmaz e Yigitoglou 3). A cavallo di metà frazione, Venezia opera anche il sorpasso, firmato dalla tripla di Spissu (29-30) con un parziale di 14-4 nella fase iniziale della seconda frazione.

Brooks fa rifiatare un prezioso Wiltjer, assai presente come Simms (7 punti, 4 rimbalzi) e va subito a segno (31-32) con De Nicolao che imbuca dalla lunetta il settimo punto personale (31-34). Besiktas molto meno aggressivo, un’invenzione in sospensione di Tessitori regala alla Reyer il +5 (37-42), ma sulla sirena Mitchell imbuca la tripla del 40-42.

ERRORI

Ottima ripartenza della Reyer con Tessitori e la tripla di Spissu (40-47), ma all’improvviso si spegne la luce dell’attacco orogranata, Wiltjer spedisce sul ferro la tripla del possibile +10, non sbaglia invece dall’arco Hammonds (43-47), ancora il canadese a bersaglio (43-49), poi una lunga sequenza di errori.

La Reyer smette di giocare di squadra, affidandosi a soluzioni individuali, spesso forzate, così il Besiktas rimette la testa avanti (51-49). Spissu infila il 2+1 dell’ennesimo sorpasso (51-52), ma la Reyer fatica troppo, i turchi alzano l’intensità difensiva e Venezia si smarrisce come nella prima frazione. Negli ultimi 3’ segna solo un canestro con O’Connell consentendo un deciso allungo del Besiktas (61-54).

ILLUSIONE

Simms apre l’ultima frazione con una schiacciata, ma la “musica” non cambia per la Reyer (63-56). Spahija prova a scuotere i suoi giocatori, giocandosi nuovamente la carta De Nicolao, viene a mancare completamente Tucker in fase offensiva, Wiltjer e Simms calano alla distanza, i turchi volano a +11 (67-56) con un break di 27-9. Quando tutto sembra perduto, la Reyer è ritornata a difendere, Brown ha ricucito parzialmente lo strappo (67-60), ci sarebbe il tempo per provare il blitz, ma le idee sono offuscate.

Tucker infila il primo (e unico) canestro della sua serata turca a 2’13” dalla fine (72-66), Wiltjer avvicina ulteriormente Venezia (72-68) con 1’35” sul tabellone. Mathews sbaglia, ma sul capovolgimento di fronte De Nicolao perde palla e Mitchell vola in contropiede, è l’affondo che chiude la sfida.