Tutti in campo, si gioca a baskin. Così a Mestre si fa integrazione

Si entra in palestra e subito si nota che siamo in una situazione particolare. Genitori fuori in attesa, dentro sul campo di gioco, tra i rimbalzi dei palloni, le risate risaltano.

Cinzia Perotti ci accoglie subito con una premessa. «Qui non si usa il termine disabilità. La parola giusta da usare è abilità. Ognuno ha la propria e qui si valorizza, giocando tutti assieme». Benvenuti nel mondo del Baskin, la pallacanestro per tutti, dove non ci sono differenze. Giocano assieme maschi e femmine, portatori di disabilità e normodotati, esperti di pallacanestro o meno. Ogni canestro, anche dell’avversario, si applaude.

Baskin a Mestre, quando sul campo da basket vince l'integrazione

È la “casa” della integrazione quella del Baskin, movimento che compie vent’anni e che conta oggi 28 squadre in Veneto, seconda solo alla Lombardia. Inventato nel 2003 a Cremona a scuola da Antonio Bodini e l'insegnante di educazione fisica Fausto Capellini, questo sport supera il fastidioso pietismo e permette a tutti di giocare, con regole diverse da quelle della pallacanestro. Sei giocatori per squadra in campo, con almeno una donna; numeri delle maglie che indicano le diverse abilità. Il campo da pallacanestro si riempie di canestri, sei con quattro aree protette e altezze dei cesti che consentono anche a chi è in carrozzina di tirare.

Oggi il Baskin è sport diffuso e riconosciuto dalla Fip, con 200 squadre, campionati regionali a cadenza annuale e ogni due anni un campionato nazionale (il prossimo nel 2024). Mestre è una delle piazze del Baskin da un decennio con la squadra del Baskin Mestre, parte del Basket Mestre 1958. Giocano tutti, adulti e ragazzi. Cinzia Perotti, vulcanica responsabile della squadra ci riempie di entusiasmo. «Il baskin mette assieme tutti. Noi parliamo di abilità perché in base a quelle si gioca assieme con precisi ruoli e un canestro a disposizione. Noi siamo all’inizio del campionato regionale e contiamo già 60 tesserati. Ci alleniamo in via Calabria, alla scuola Don Milani, con un doppio turno e siamo anche a Venezia alla Costantino Reyer».

Si cercano sempre nuovi volontari. «È un gioco aperto a tutti, non serve sapere giocare a basket, o essere abili in qualcosa. Serve avere voglia di mettersi in gioco e giocare. Il nostro sogno? Portare fuori di casa le persone che sono a casa e non fanno nulla. Se volete fare una esperienza venite in palestra con le scarpe da ginnastica. E venite a vedere l’aria che respiriamo perché ci criticano dicendo che ci divertiamo troppo». E questo lo confermiamo anche noi che abbiamo passato un’ora, in grande armonia, con giocatori, giocatrici, arbitri, volontari e volontarie.

In campo ci sono anche gli studenti del liceo Morin di Mestre, indirizzo sportivo, che stanno partecipando ad un progetto, patrocinato dalla scuola, per diventare allenatori di baskin. I volontari sono fondamentali quanto i giocatori e nelle partite hanno anche loro un ruolo, non secondario.

Non resta che provare. Il mercoledì appuntamento alla palestra della Don Milani con due turni, per piccoli, e senior (più di 14 anni), orari dalle 17.15 alle 18.45. Il sabato l’appuntamento è alla palestra della Piscina Comunaledi via Calabria alla Gazzera dalle 15 alle 16.30. A Venezia il giovedì dalle 15 alle 16.30 alla Costantino Reyer.