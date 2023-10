Venezia batte il Pisa in rimonta e aggancia al secondo posto il Catanzaro

Sembrava dover essere un Venezia abbattuto, ancora con le scorie di Reggio Emilia, ma, infine, col Pisa non è stato così. I lagunari vincono in rimonta e stendono per 2 a 1 i toscani.

Vanoli decide di sorprendere con l’undici titolare. Conferma Pierini dal primo minuto, preferendolo a Gytkjaer, inizialmente favorito, e schiera dall’inizio Bjarkason al posto di Lella. Aquilani parte con un 3-4-2-1, mettendo come terminale offensivo Mlakar, vista l’assenza di Ernesto Torregrossa per infortunio.

Inizia la partita e arriva subito un brutto colpo per il Venezia. Al 3’ Barbieri, trovato in profondità da un lancio della difesa, scavalca con un tocco sotto Bertinato e viene steso. Ghersini fischia ed indica il dischetto. Valoti trasforma e manda avanti il Pisa.

I lagunari non riescono a reagire e a metà primo tempo Esteves ha pure l’occasione di raddoppiare. Ci vuole un golazo di Pierini per rimettere la partita nei giusti binari. Dopo un corner di Bjarkason, il numero 10 di Vanoli pareggia al 31’ con un sinistro chirurgico da fuori area.

Nel finale della prima frazione Bertinato si deve anche impegnare per parare un missile di Marin, permettendo ai suoi di andare a prendere il the caldo sull’1-1.

Al ritorno dagli spogliatoi, Vanoli ritrova un Venezia diverso. La sua squadra alza il ritmo e aumenta i giri del motore. Ha subito un’occasione con Ellertson, che va a terminare una bellissima azione manovrata fatta di triangoli e tocchi di prima, con un tiro a giro dalla sinistra. La sfera però finisce a lato del secondo palo. Il Pisa inizia a vedersi sempre meno nell’area di rigore dei padroni di casa e allora il Venezia decide di azzannare la preda in difficoltà.

Vanoli cambia, mette dentro Johnsen e Lella al 17’ del secondo tempo e la partita cambia. Triangolo Lella-Pohjanpalo-Tessmann, con l’americano che trova verticalmente Johnsen in area di rigore. Il numero 17 dei lagunari viene lasciato libero di controllare e girarsi da Canestrello e Hermanssonn, come se fosse invisibile, e il norvegese non ci pensa due volte a controllare e a calciare in diagonale. Palla in rete ed è 2 a 1 Venezia. Vanoli e suoi volano così secondi in classifica, agganciando il Catanzaro a 21 punti e continuano a sognare.