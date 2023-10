Reyer da “pokerissimo” contro Varese: al Taliercio finisce 102 a 88

La Reyer non si ferma più trovando, al Taliercio, il “pokerissimo” ossia il quinto centro consecutivo in campionato. Stavolta a cadere sotto i colpi di Venezia è Varese con la squadra di Neven Spahija che di fatto è sempre in controllo della partita. Una vittoria che per gli orogranata vale momentaneamente il primato in solitaria in attesa del match del PalaBarbuto tra Napoli e Virtus Bologna. A trascinare la squadra di casa è, in primo luogo, Kyle Wiltjer che firma una prestazione da 22 punti a cui aggiunge 6 rimbalzi, seguito dai 21 del miglior Jeff Brooks della stagione e 18 di un esaltante Rayjon Tucker. Il capitano Andrea De Nicolao, con i suoi 7 assist di serata, supera quota 1000 in Serie A.

Le scelte iniziali

Gli orogranata mandano in campo Spissu in regia, Tucker nel ruolo di guardia, Casarin in quello di ala piccola, Simms e Tessitori a protezione dell’area colorata. Assente Parks per un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra (domani farà i controlli). I biancorossi, privi nelle rotazioni del lungo Ulaneo, schierano Moretti come play, tre giocatori perimetrali - Hanlan, McDermott insieme a Gabe Brown - e Cauley-Stein come unico lungo. AVVIO AGGRESSIVO Venezia parte aggressiva in difesa, non concedendo nulla a Varese, e in attacco trova buone soluzioni interne con Tessitori, 9-2 al 3’. La formazione ospite deve subito cambiare assetto con l’uscita di Cauley-Stein a causa del suo secondo fallo, 14-5 al 4’ grazie alla tripla di Simms.

Dopo il timeout l’Openjobmetis trova energia e punti da Hanlan, ma dalla parte opposta, Spissu infila la tripla del 17-7. Gli ospiti hanno una reazione producendo un break di 6-0. La Reyer ritrova, però, subito la via del canestro con Tucker e la tripla di Wiltjer per il nuovo +9. Ennesima reazione dei biancorossi che tornato sul -3 ma che dura davvero poco perché l’Umana rimette le cose a posto trovando il massimo vantaggio grazie alle giocate offensive di WIltjer e Simms, 35-21 al 9’. L’ultimo canestro lo sigla Hanlan. Alla prima sirena Venezia avanti comodamente, 35-23. PUNTEGGIO ALTO Il secondo quarto si apre con la tripla di Brooks e la risposta di Hanlan e poi ancora i due punti di O’Connell, 40-26 dopo appena 120” della seconda frazione.

La Reyer dilaga, 47-30 al 13’, netta la superiorità degli uomini di Spahija. A metà quarto, Venezia perde O’Connell per una tremenda botta al naso (si teme la frattura) causata da un contatto con Cauley-Stein. Gli ospiti hanno uno slancio d’orgoglio e ottiengono un parziale di 10-2, per il 49-40 al 16’. Spissu interrompe il parziale, ma Varese si avvicina fino al -6. All’intervallo si chiude sul 58-52.

Super difesa

Wiltjer infila la tripla del 61-52, risponde un intraprendente Moretti. Il punteggio è decisamente più basso rispetto ai primi 20’ di gioco, 65-60 al 25’ con il contropiede di McDermott. Lo stesso McDermott segna, in sottomano, il -3. La partita cambia, la Reyer alza il muro difensivo: ancora una volta grazie all’ottimo Wiltjer, 69-62 al 27’, arriva anche il contributo di Brooks, su entrambi i lati del campo, 73-62 al 28’. Venezia aumenta il divario con un parziale di 14-0 per merito degli assalti al ferro di Tucker. Dopo 30’ Umana in ampio controllo sul 79-62. Un terzo quarto da 21-10 in favore degli orogranata che fa male a Varese. 100 PUNTI Venezia scappa via definitivamente con la tripla di Brown Jr, e il canestro di Tessitori, 84-62 al 31’. La partita di fatto si chiude con tre triple di fila di Brooks per il 95-70. L'ultimo a mollare per Varese è McDermott. 102-88 il punteggio finale.