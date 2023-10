«Calcio Venezia, il segreto è il gruppo: tutti hanno voglia di allenarsi»

Marco Modolo giocatore e uomo fondamentale per il Venezia. È il capitano di mille battaglie sportive, contano davvero nulla i pochi minuti di impiego in questa stagione del difensore, conta quanto è considerato da tutti come straordinario punto di riferimento.

«Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato con costanza», spiega il capitano del Venezia, «quindi i problemi sono stati superati e questo è un aspetto positivo. In queste due settimane ci siamo goduti appieno la vittoria con il Parma, abbiamo lavorato bene. Si stacca un po’ di più la mente lavorando maggiormente sotto l’aspetto fisico perché non hai una partita ravvicinata e quindi puoi caricare di più.

Il focus ora è sulla Reggiana, una partita importante per noi contro un avversario che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Giocano bene, penso che sia una sfida importante per noi, difficile, ma sono convinto che abbiamo i mezzi per fare la nostra partita. Come ha detto il mister è giusto coltivare dei sogni, ma noi possiamo promettere solamente di dare il massimo in ogni gara».

La difesa

La difesa è uno dei punti di forza degli arancioneroverdi. Altare ed Idzes, seppur arrivati solo in questa stagione, hanno avuto un eccellente impatto e l’aiuto di un compagno come Modolo è stato determinate.

«Il mister punta molto sull’aspetto difensivo, le statistiche dicono che, se si vuole fare qualcosa di importante, prendere pochi gol è uno dei fattori principali. Idzes e Altare sono due ragazzi giovani, ma entrambi già con grande esperienza, si sono adattati velocemente e credo sia merito del gruppo. Poi ci hanno messo del loro perché hanno qualità note a tutti. Sono due persone fantastiche e si meritano quanto stanno facendo, dobbiamo continuare così».

Il gruppo

La forza di questo gruppo è il fattore che viene sottolineato da tutti e ha spinto in alto il Venezia. «Il gruppo è fantastico nonostante tutte le difficoltà che possano esserci in una squadra con tante nazionalità e varie culture. Ci sono tutti calciatori a cui piace venire al campo, stare insieme dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Le volte che ho avuto la fortuna di vincere i campionati dietro c’erano grandi gruppi e questo è un gruppo che può arrivare a risultati importanti perché tutti remano nella stessa direzione: società, direttore e tecnico hanno fatto un grande lavoro in quest’ultimo anno».

La fascia

«Ho sempre detto che indossare la fascia di capitano di questo club è per me un grande orgoglio, ma ci sono diversi leader importanti nel gruppo che meritano di indossarla in campo, tra cui Pohjanpalo. Per anzianità nel Venezia quando gioco la fascia ce l’ho io, ma è comunque su un braccio importante come quello di Joel».

Cartellini

«Il fatto di essere la squadra con meno cartellini gialli della B dipende molto dal modo di giocare. Teniamo molto il possesso della palla e riduciamo gli spazi tra i reparti cercando di mantenere una certa compattezza».