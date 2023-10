Reyer, Eurocup tutta in salita. Con l’Hapoel terzo ko consecutivo (81-97)

Venezia trova la terza sconfitta consecutiva in EuroCup piegata dai forti israeliani dell’Hapoel Tel Aviv per 81-97 Una partita che avrebbe dovuto giocarsi in Medio Oriente, alla Sholmo Group Arena di Tel Aviv, ma per le note vicende legate al conflitto che da una decina di giorni sta devastando Israele e la Striscia di Gaza, coinvolgendo più o meno indirettamente anche i Paesi limitrofi, si è deciso di invertire il campo di gioco disputando il match al Taliercio in un palazzetto totalmente blindato per ovvie ragioni di sicurezza.

Per la formazione di coach Danny Franco la differenza la fa soprattutto l’eccellente percentuale al tiro dalla lunga distanza tirando con 12/18. Dopo tre quarti equilibrati il team de Tel Aviv piazza l’allungo decisivo nell’ultima frazione senza più voltarsi indietro e chiude con grande autorità.

Il quintetto di Spahija vede in campo Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. Dall’altra parte coach Franco risponde con Brown, Munford, Angola, Ginat e Alexander. Buona partenza della Reyer avanti 14-7 al 5’ grazie ai sette punti di Tcuker e la tripla di Wiltjer. L’Hapoel si affida al gioco perimetrale con Munford e le incursioni al ferro di Brown e Ginat, 14-14 al 7’. Gli israeliani mettono la testa avanti con il canestro di Timor e il lay-up di Angola, 14-18 all’8’. L’Umana si sblocca con Wiltjer. Lo stesso canadese, in avvicinamento a canestro, infila il +1 veneziano. Alla prima sirena Umana avanti 21-20 con i punti di Simms. La seconda frazione di apre con la terza tripla di un caldissimo Wiltjer, 24-20 all’11’. Si iscrivono a referto anche Brown Jr e Jeff Brooks 31-23 al 13’. Gli orogranata prendono un’altra tripla in ritmo con Brown Jr. A metà secondo periodo, 36-29 con la Reyer che contiene al meglio il talento offensivo di Tel Aviv. Tucker inventa una schiacciata che vale il 40-31 al 17’. La squadra di coach Franco trova soluzioni offensive da parte degli esterni e riduce lo svantaggio fino al -4 a 60” dal termine del secondo quarto.

La rimonta ospite continua con Holland che segna quattro punti in fila e allo scadere fissa il punteggio sul 40-40. In avvio di terzo quarto, ospiti subito penalizzati per il quarto fallo di Brown. Per la Reyer il primo canestro lo trova Simms. Venezia con Brown Jr sigla quattro infila per +2 orogranata, ma dalla parte opposta risponde Munford. Ancora paritò al 24’ (60-60) con la tripla di Spissu. L’Umana si affida alla transizione e sempre con Brown Jr trova la tripla del 55-52 al 25’, pareggiata dal solito Munford. La formazione israeliana si porta nuovamente sul +5 grazie all’ottimo Ginat, 55-60 al 27’. Tessitori, Tucker e Parks riportano l’Umana a un solo punto di svantaggio.

L’ultimo canestro lo mette Timor con la tripla del 64-68 alla fine della terza sirena. L’Hapoel sfrutta la fisicità di Zalmanson e insieme alla transizione di Munford vola sul 64-73 al 31’: timeout immediato di Spahija.

L’Umana prova a reagire con Tucker, ma Holland piazza la tripla del massimo vantaggio ospite, 66-76 al 33’. A metà ultimo quarto Hapoel in controllo sul 75-87. Gli orogranata ci provano a recuperare con Tucker e Brwon Jr, gli ultimi a mollare, ma non basta per evitare la terza sconfitta consecutiva in EuroCup. 81-97 il finale.