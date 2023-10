Eurocup, Reyer sconfitta da Paris: 75-81

Sfuma negli ultimi 5’ il successo alla Reyer (75-81) contro Paris, Venezia rimane al palo in Eurocup nonostante le prestazioni super di Simms (28 punti, 5/5 dall’arco, 10 rimbalzi, 40 di valutazione) e Tessitori (21) con Spahija che ha perso per infortunio anche O’Connell e, praticamente, ha giocato “senza” Brown (solo 11’sul parquet, 0/5 al tiro) bersagliato dalla terna arbitrale, parigini più lucidi a piazzare il 15-8 (da 67-66 a 75-81).

Spissu a riposo (comunque a referto) a causa del colpo subito nel finale della partita di Pesaro, ancora out sia il canadese Wiltjer che Janelidze.

Spahija è partito con De Nicolao (29’ in campo) in quintetto, confermando Tucker, Parks, Simms e Tessitori. Avvio scoppiettante con le triple di Sy e le incursioni di “Tex”, che va in doppia cifra (10 punti in meno di 5’ (14-10). Dopo 3’37” coach Iisalo cambia 4/5 del quintetto tenendo in campo solo Herrera, si vede anche l’ex trevigiano Jantunen.

Brooks fa riposare Tessitori, Parks e Tucker scavano un minibreak (20-14), immediatamente rintuzzato dai parigini (20-21), sospinti dalla verve di Hifi. Non è un periodo fortunato per la Reyer, appena entrato O’Connell segna (22-21), ma ricadendo si infortuna alla caviglia destra che lo costringe a rientrare negli spogliatoi, mentre Shorts infila i 3 liberi del sorpasso (22-24). Secondo quarto, terna arbitrale “protagonista” e gli animi si infiammano.

Azioni spezzettate, solo due punti di Tucker (24-24) in quasi 3’, fino alla tripla di Simms (27-24), ex di turno. Brown non riesce a tenere la velocità di Shorts, ritorna De Nicolao, Paris azzerato in attacco (29-24) con Parks che imbuca il +7 (31-24), prima della tripla di Malcom (31-27), dopo 4’ 27” di astinenza offensiva dei bianconeri.

Spahija deve fare i conti con i 3 falli di Brown e Parks, Simms è l’anima della Reyer (36-31), che riesce a contenere Hifi (36-33, 9 punti), il rush finale dei parigini è di Malcom (38-40), con Tucker a rovesciare il parziale dall’arco (41-40). La “sinfonia” di Simms è impeccabile (46-42), Iisalo vede Kratzer salire a 4 falli, difese che diventano più arcigne, doppia incursione di Parks (50-45), ma è sempre Hifi a colpire dal perimetro (50-48).

Dopo lo spettacolare contropiede di Tucker. Tessitori infila i liberi del +7 (59-52), vantaggio ridotto da Sy e Jantunen (60-56). Paris ristabilisce subito l’equilibrio (60-60), capitalizzando un paio di forzature offensive degli orogranata, che entrano in una “buca” nera (60-64), tanto che Spahija è costretto a inserire Tucker e Simms. Gara in equilibrio (65-66), Tessitori colpisce anche dall’arco, risorpasso di Simms (67-66), Paris ed entra negli ultimi 3', ancora Simms replica a Hifi dal perimetro (70-73), poi il 2+1 di Shorts sul quinto fallo di Parks che mette la Reyer con le spalle al muro. Simms è l’ultimo a cedere (73-76) a 46” dalla fine, Paris blinda il successo dalla lunetta.