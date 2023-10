La Reyer riscatta Londra e vince a Pesaro (76-64)

Pronto riscatto della Reyer Venezia che, dopo il ko di mercoledì scorso nel primo turno di EuroCup contro i London Lions, ritrova il sorriso piegando alla Vitrifrigo Arena la Victoria Libertas Pesaro con il punteggio di 64-76. È la seconda vittoria consecutiva in campionato degli orogranata, dopo la prima convincente con Tortona, nonostante l’assenza di Kyle Wiltjer che nell’esordio aveva fatto la differenza.

ll quintetto di Neven Spahija trova dalla grande disciplina difensiva la chiave del successo limitando nel migliore dei modi le qualità offensive della formazione di Maurizio Buscaglia. A prendersi la scena, sono Rayvon Tucker (nel primo tempo) autore di 14 punti e una serie di giocate al ferro che fanno la differenza e intimidiscono l’avversario e Aamir Simms (nel secondo) che fa tantissime cose utili per la squadra oltre al fatto di mettere a referto 13 punti giocando una partita da vero leader.

Consueto quintetto di partenza per Spahija con Spissu, Tucker, Parker, Simms e Tessitori. Buscaglia risponde con McCallum, Bamforth, Bluiett, l’ex di turno Mazzola e Totè. Pesaro parte con le marce alte confezionando, dopo un solo minuto di gioco, un 5-0 griffato da Bamforth e Bluiett. La squadra di casa allunga con decisone fino all’8-0 ancora con Bluiett caldissimo dalla lunga distanza.

Venezia reagisce e si affida al talento offensivo di Simms e Tucker accorciando sul -4. A metà primo quarto 14-13 grazie alla seconda tripla di serata di Tucker. L’Umana, per la prima volta, mette la testa avanti con i liberi di Parks. Prime rotazioni per gli orogranata con Brown JR e Brooks sul parquet.

La grande difesa di Parks permette al solito Tucker di chiudere alla prima sirena con la schiacciata che vale il 19-23. Brown JR apre il secondo quarto con una bella incursione al ferro. Non è da meno il suo amico Tucker che inventa un gioco da quattro punti per il 19-29 al 12’. La Reyer continua a macinare gioco: Davide Casarin piazza il sottomano del +12 reyerino.

Il divario in favore dell’Umana si allunga grazie alla regia di Brown JR abile a servire Brooks che insacca la tripla del 21-36 al 14’. Pesaro, però non ci sta e reagisce con Ray McCallum che mette cinque punti in fila, 26-36 al 17’ e timeout della panchina di Venezia.

La squadra di Spahija mantiene saldamente il vantaggio e termina all’intervallo avanti sul 28-41. Dopo l’intervallo la formazione di casa parte decisa: Bamforth, Totè e McCallum siglano un break di 8-0, 36-41 al 22’: immediato minuto di sospensione di coach Spahija. Usciti dal timeout, Simms muove il punteggio per la Reyer con un tiro dai 6.75 e un piazzato, 36-46 al 24’. Il contro parziale firmato Umana arriva fino al 7-0 che viene interrotto dalla tripla di Bamforth.

Ancora doppia cifra di vantaggio per Venezia con la rubata e schiacciata di O’Connell. La Reyer prova a dare la spallata decisiva all’avversario con Simms che insacca la bomba del 41-55 al 28’. Alla terza sirena orogranata totalmente in controllo, con l’ultimo canestro di Brown JR, sul 45-60. È solo Reyer in campo che, grazie a Brown JR e Tessitori, trova i punti del 45-63. Il divario diventa incolmabile con la tripla di Casarin, 45-66 al 33’. Pesaro si batte fino all’ultimo, ma Venezia dà il colpo finale con la tripla dall’angolo di O’Connell dopo un perfetto assist di Parks, 54-72 al 36’. Gli uomini di Spahija amministrano al meglio il finale e passano con autorità a Pesaro con il punteggio di 64-76. Giuseppe