Delirio Venezia, tre gol alla capolista Parma

Il Venezia batte la capolista Parma per 3-2 al termine di una sfida emozionante. La squadra di Vanoli gioca una seconda parte di gara sublime.

Prima Busio sigla la rete del vantaggio, i crociati trovano il pareggio su rigore con Benedyczak e poi gli arancioneroverdi si scatenano trovando il punto del 2-1 con Tessmann e il sigillo finale di Ellertsson su assist meraviglioso di Pohjanpalo.

Nel minuti di recupero i gol di Colak fissa il punteggio sul 3-2, ma non cambia l’esito del match. Una prova davvero di maturità da parte degli arancioneroverdi superata a pieni voti.

Confermato il 4-4-2

Vanoli si affida ancora al 4-4-2 con due novità nell’undici di partenza. Bertinato che, tra i pali, sostituisce l’infortunato Joronen e Gytkajer dal primo minuto per Johnsen che parte invece dalla panchina. Pacchetto difensivo composto destra verso sinistra da Candela, Altare, Idzes e Zampano.

A metà campo i perni centrali sono i due statunitensi Busio e Tessmann, mentre Lella si muove sulla corsia di destra ed Ellertsson su quella di sinistra. Davanti la coppia scandinava Gytkjaer-Pohjanpalo.

Minuto di silenzio

Prima del fischio d’inizio un commovente minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’incidente avvenuto martedì scorso sul cavalcavia “Vempa” nel tratto che collega Venezia a Mestre e Marghera e che ha sconvolto tutta la comunità. Al Penzo è record di pubblico e la spinta dei tifosi arancioneroverdi si sente eccome.

Partita bloccata

Il primo acuto arriva dopo una dozzina di minuti quando il Parma colpisce un palo con Benedyczak dopo un bella azione confezionata da Bernabè e Di Chiara. Prima mezz’ora equilibrata e di fatto un match bloccato anche se i ducali quando verticalizzano diventano pericolosi con le giocate di Sohm, Man e Benedycazk a supporto di Bonny il tutto con la regia del giovane Bernabè.

Primo squillo per il Venezia che su una punizione calciata da Tessmann e battuta con una doppia finta, pennella per Pohjanpalo che in volo colpisce di testa, molto reattivo Chichizola che tocca e compie un miracolo, ci sono Gytkjaer e Candela in zona, ma nessuno dei due riesce clamorosamente nel tap in vincente.

Nel finale di primo un positivo Busio con un diagonale sfiora il palo difeso da Chichizola e il primo tempo termina sul punteggio di 0-0.

Ripartenza a razzo

Dopo appena 20 secondi del secondo tempo, Busio insacca dopo una splendida incursione. L’azione dei leoni è travolgente, Pohjanpalo stoppa con la palla e gira il filtrante per Busio che parte con i tempi perfetti, brucia il diretto marcatore e la spedisce all'angolino.

Arriva subito la reazione del Parma che trova un calcio di rigore per fallo di mani proprio di Busio: dal dischetto Benedycazk non perdona.

Venezia travolgente

La partita diventa bellissima con entrambe le sfidanti che vogliono vincere. Il Venezia torna avanti con Tessmann che al 18’ trova un mancino a rientrare che trafigge Chichizola. I ragazzi di Vanoli continuano a giocare un grande calcio e al 33’st Pohjanpalo iventa un assist straordinario per Ellertsson che infila la rete del 3-1.

È il gol della vittoria di un Venezia meraviglioso che contro il Parma dimostra di essere una vera squadra con tutte le possibilità di giocare una stagione ai piani alti. Nei minuti di recupero Colak accorcia per gli ospiti. Finale dal Penzo, Venezia batte Parma 3-2.