Pohjanpalo, “il fuoco del Nord” che trascina il Venezia: «Calcio e non solo, adoro questa città»

A poche ore dal big match di sabato al Penzo contro la capolista Parma – già venduti oltre 7.000 biglietti – La Nuova Venezia ha organizzato un forum nella sede del club, a Ca’ Venezia, con il bomber e il capitano del Venezia, Joel Pohjanpalo. Erano presenti i cronisti Davide Vatrella, Francesco Furlan, Michele Contessa e Giuseppe Pep Malaguti. C’erano anche gli addetti stampa del Venezia Fc, Alessandro Basso e Filippo Gianotti.

Pohjanpalo, in quasi un’ora di forum, ha risposto di buon grado alla raffica di domande dei giornalisti de La Nuova Venezia. Ha spaziato dai fatti terribili della strage sul cavalcavia ai problemi del turismo a Venezia, dal come affrontare la capolista, allenata da Fabio Pecchia, al suo affettuoso rapporto con i tifosi arancioneroverdi.

Joel sta bene a Venezia, conosce moltissimi locali e non ha escluso di venirci anche quando si ritirerà dal calcio, speriamo il più tardi possibile. È riuscito a convincere anche i suoi compagni Christian Gyktjaer e Magnus Anderson a trovare casa in centro storico. Un’altra chicca: il capitano sta studiano l’italiano in una scuola della zona di San Polo, dove abita.

I cronisti della Nuova con il bomber

Il Doge biondo, venuto dal Nord, un guerriero in campo con il fiuto per il gol, modi gentili ed educati in abiti borghesi. Sabato arriva la capolista Parma, venduti già 7.000 biglietti e Joel Pohjanpalo è pronto per la sfida.

Venezia, c’è la capolista Parma da fermare? (Vatrella)

«È una grande partita, tra due squadre in forma, dobbiamo cercare di piegare i ducali per noi stessi e per la nostra classifica. Ritorniamo a giocare davanti ai nostri tifosi dopo la sconfitta con il Palermo, il Parma è una squadra molto forte, il Venezia dovrà dare il massimo per conquistare i tre punti».

Com’è il rapporto con Vanoli? (Malaguti)

«Da quando sono arrivato, la squadra ha svoltato, abbiamo un gioco e una mentalità ben precisi. Ci chiede molto, fa molta attenzione ai dettagli. Dopo la sconfitta con il Palermo, ci ha fatto lavorare ancora di più perché in Serie B è fondamentale reagire subito dopo una sconfitta».

Come va l’affiatamento con Gyltkjaer? (Malaguti)

«È un giocatore di grande esperienza, è stato anche in Serie A. Giocare con lui è facile, essere in due davanti comporta maggior lavoro per i difensori avversari. Giocando in due in attacco, bisognerà anche sacrificarsi di più in fase difensiva».

Quanto è servito praticare l’hockey su ghiaccio da ragazzo? (Contessa)

«Moltissimo. Ho imparato tanto, a imporre la fisicità sull’avversario. Da bambini, provi sempre tanti sport, ho giocato a hockey su ghiaccio per 7 anni, poi ho scelto il calcio, non era più possibile conciliare i due sport e lo studio».

Il bomber con la birra in mano dopo una partita

Quale sport è più seguito in Finlandia? (Vatrella)

«Il calcio, sicuramente, rispetto all’hockey. La Nazionale ha un grande seguito, nelle ultime partite interne abbiamo sempre registrato il sold out, anche contro San Marino».

Pohjanpalo che cosa significa? (Contessa)

«Fuoco del Nord, per l’esattezza».

Perché la scelta di abitare in centro storico? (Furlan)

«Fin dal primo giorno in cui sono arrivato, ho voluto trovare casa a Venezia. Sono qui ormai da un anno, adesso ci sono anche Gyltkajer e Andersen che hanno effettuato la stessa scelta. Christian aveva già deciso di abitare a Venezia, non è servito che lo convincessi io. Con Andersen ne avevamo parlato a lungo, adesso ha trovato casa anche lui in centro storico. Con Kofod mi trovo spesso in città anche per bere un caffè insieme e poi venire all’allenamento. Adoro Venezia, mi trovo benissimo, è stata la scelta migliore».

Quale aspetto non le piace della città? (Furlan)

«A volte i turisti si fermano per strada a guardare i cellulari, le cartine e bloccando la strada».

Pensa di rimanere a Venezia a fine carriera? (Vatrella)

«Intanto spero di giocare per alcuni anni ancora, credo che poi mi dividerò tra la Finlandia e la Germania, che è il Paese di mia moglie, ma è prematuro sapere che farò della casa di Venezia, ci ritornerò spesso da turista».

Quali sono state le sue emozioni nell’apprendere la notizia del disastro del cavalcavia di Mestre? (Vatrella)

«Me l’ha comunicato mia moglie Catharina, è una tragedia di dimensioni tremende, sono molto addolorato per tutte le persone che sono state coinvolte nell’incidente, mi auguro che non capiti più in futuro».

Il suo pensiero sulla guerra in Ucraina? (Vatrella)

«Sono un calciatore, non un politico. Ogni guerra è brutta, spero che termini presto».

Come è nata l’idea di aprire un’enoteca a Helsinki? (Contessa)

«Sono un grande appassionato di vini, mi piacciono soprattutto quelli piemontesi. A Venezia è facile trovare enoteche in giro per la città, non è un problema».

Che valore dà al ruolo di capitano? (Vatrella)

«Il capitano del Venezia è e rimarrà Marco Modolo, finché giocherà in questa squadra. Io indosso la fascia quando lui parte in panchina, non nascondo però che è un grande onore, una grande responsabilità, qualche volta mi è capitato anche in Nazionale. Essere il capitano da straniero in un Paese straniero mi inorgoglisce ancora di più e cerco di essere da esempio ai miei compagni e al club».

Pohjanpalo a Venezia insieme alla moglie Catharina

Come si spiega il calore e l’affetto dei tifosi arancioneroverdi? (Furlan)

«Quando fai gol, vieni amato a prescindere, però ritengo che sia fondamentale relazionarsi con i propri tifosi, non solo allo stadio, ma anche incrociandoli per strada, partecipando alla vita quotidiana. Noi giocatori apprezziamo tantissimo il sostegno dei nostri tifosi. Quando dimostri di dare tutto in campo e di lottare dal primo all’ultimo minuto per la maglia, ti restituiscono l’amore e il rispetto. La dimostrazione è stata dopo la partita persa al Penzo contro il Palermo, nonostante il risultato, ci hanno sempre supportato e applaudito. Hanno capito che a volte non si può sempre vincere, esiste anche l’avversario, quel che conta è dare sempre il massimo».

Un contrasto aereo di Pohjanpalo durante la partita contro il Como nell’agosto scorso

Quanto ha pesato l’affetto dei tifosi nella decisione di rimanere a Venezia? (Furlan)

«Durante l’estate ci sono stati tanti rumors sul mio conto, ma il rapporto con i tifosi, oltre a quelli con l’allenatore, il club e la città è stato un fattore determinante per farmi rimanere al Venezia. Io volevo rimanere qui, è sempre stata una mia convinzione. Devo comunque ringraziare il presidente Niederauer e i suoi soci per avermi proposto un contratto molto importante. Sono molto soddisfatto anche di questo. Non volevo cambiare solo per il gusto di farlo, nemmeno per un club di Serie A, ti trovi in un ambiente nuovo, non sai mai come ti troverai con il club, con i compagni, con i tifosi. Ho deciso di rimanere anche perché avverto una grande responsabilità verso i tifosi e la società, che mi considera un giocatore molto importante, tanto da darmi anche la fascia di capitano».

C’è un luogo preferito in città? (Furlan)

«Ce ne sono tanti, ma dico San Polo, abito lì vicino, un campo molto ampio».

Pohjanpalo, bomber di razza, ma i gol devono arrivare anche dai suoi compagni? (Vatrella)

«Un giocatore da solo non basta, ho ben presente le parole del mister dopo la partita contro il Palermo. I miei compagni hanno avuto una grande reazione a Modena, sono arrivati i gol di Altare e Bjarkason, oltre a Gytkjaer. Se ci sono più finalizzatori, l’avversario ha maggiori difficoltà a controllarli tutti. Sono contento di quanto accaduto a Modena. Mi interessa molto di più che la squadra giochi bene e vinca, a prescindere da chi segna».

Meglio un gol o un assist? (Vatrella)

«Beh, un gol di sicuro, anche se è bello mandare a rete un compagno.

La giornata più bella e più brutta della carriera? (Contessa)

«Coincidono. Il match al passato Europeo contro la Danimarca. Da una parte la grande gioia per aver realizzato il primo gol finlandese in una fase finale di una manifestazione, dall’altra lo spavento per il mancamento avuto in campo da Eriksen. Sono felice che si sia ripreso, che stia bene, quel giorno ho vissuto emozioni contrastanti, tra l’altro ci siamo incrociati di recente nel confronto per le qualificazioni europee, sono contento che stia giocando ad alti livelli al Manchester United. Rimarrà comunque una giornata indimenticabile».

Più affezionato alla tripletta, a 17 anni, in meno di 3’ con l’HJK Helsinki contro l’IFK Mariehamn oppure al poker realizzato a maggio contro il Modena con la maglia del Venezia? (Contessa)

«Quando segnai quella tripletta, ero alla seconda partita con l’Helsinki tra i professionisti, da ragazzo un’emozione grandissima, però segnare 4 reti in una partita di Serie B in Italia è di un livello decisamente superiore. Sono due momenti della mia carriera che comunque ricordo con grande piacere».

Il portiere del Modena le ha detto qualcosa sabato scorso? (Contessa)

«No, non ci siamo incrociati con Gagno, poi ho visto che si è anche infortunato».

Come preferisce lo spritz a Venezia? (Furlan)

«Dipende dal bar in cui ti trovi, ma vanno bene tutti».

Come va con l’italiano? (Vatrella)

«Sto prendendo lezioni a Venezia, voglio aggiungerlo a finlandese, inglese e tedesco, lingua in cui parlo con i parenti di mia moglie che è di Dusserdof».

Dopo il Parma, seconda sosta per la Nazionale: la Finlandia punta all’Europeo 2024? (Contessa)

«È un nostro obiettivo. Siamo ancora in corsa, la Finlandia affronterà nel prossimo turno Slovenia in trasferta e Kazakistan in casa in due partite fondamentali per il nostro futuro. È un girone estremamente equilibrato, che comprende anche la Danimarca, finora c’è stato un solo pareggio. Intanto, sarà fondamentale non perdere a Lubiana contro la Slovenia, ma io vorrei conquistare sei punti».

(a cura di Michele Contessa)