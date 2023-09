Kayak, il campione olimpico Antonio Rossi si racconta: «Io, le gare e Galeazzi»

«Vola Antonio non ti prendono più!». Inizia alla grande la stagione delle conviviali del Panathlon Mestre. Venerdì 22 settembre nella consueta sede dell’Hotel Bologna è stato ospite del club mestrino il plurimedagliato olimpico, mondiale ed europeo di kayak velocità Antonio Rossi.

Nato a Lecco nel 1968, Rossi ha cominciato la sua carriera sportiva nella Canottieri Lecco, per poi diventare uno dei più vincenti atleti italiani alle Olimpiadi nella specialità con il bronzo a Barcellona 1992, i due ori ad Atlanta 1996, uno a Sydney 2000 sino all’argento ad Atene 2004, per poi chiudere la carriera a 40 anni a Pechino 2008 come portabandiera. «E pensare che da piccolo non vincevo nemmeno le gare regionali».

Comincia a raccontare Rossi incalzato dal presidente Fabrizio Coniglio. «Ho cominciato relativamente tardi, quinto di cinque figli, perché prima ho fatto nuoto con le mie due sorelle. Alla Canottieri Lecco era soprattutto divertimento. Poi piano, piano nei 500 e nei 1000 metri i tempi sono migliorati». E sono arrivati gli allori a cinque cerchi. «Nel 1992 a Barcellona il mio primo vero successo con Bruno Dreossi nel k2 500, bronzo. Quel villaggio olimpico è stato veramente l’ultimo vero paese dei balocchi per chi ama lo sport. Eri fianco a fianco con i grandi come il Dream Team della Nba, con atleti che sino a ieri avevi solo visto in televisione. Inoltre ho conosciuto anche mia moglie (Lucia Micheli, olimpionica di canoa anche lei presente alla serata n.d.a.). Ad Atlanta più di così non si poteva fare con anche l’oro nel K2 con Daniele Scarpa, primo nella storia della canoa azzurra. A Sydney con Beniamino Bonomi arriviamo con tanti problemi durante l’anno, ma sfoderiamo una prestazione bellissima, forse la migliore tecnicamente. Ad Atene abbiamo entrambi 36 anni, e tutti ci dicono che siamo vecchi e patetici, ma arriva un argento che è soprattutto di testa. Con una delle storiche telecronache di Giampiero Galeazzi».

La serata prosegue piacevole tra aneddoti divertenti, amarcord, nel ricordo dello stesso Galeazzi e di Papa Giovanni Paolo II, entrambi con un passato di canoisti, e sorprese, come quando Daniele Scarpa si collega telefonicamente e invita Rossi a Cavallino Treporti. C’è spazio anche per l’ingresso nel Panathlon di due nuovi soci come Sauro Corò, giocatore e allenatore dei Black Lions Venezia e Paola Caroli.