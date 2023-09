Venezia, un pareggio a Brescia. Sorpasso mancato al Parma

Sorpasso al Parma (che gioca domenica con la Sampdoria) mancato dal Venezia, bloccato nel silenzio del Rigamonti dal Brescia, arancioneroverdi ancora imbattuti (12 punti in 6 gare), come gli avversari, ma gli uomini di Vanoli sono mancati soprattutto negli ultimi venti metri, creando ben pochi rischi all'ex Lezzerini.

Mossa a sorpresa di Vanoli, che lancia dall’inizio il russo-ispanico Cherishev alla prima da titolare, numerose le assenze (Adorni, Bertagnoli, Jallow, Van de Looi e Huard nei lombardi, Svoboda, Jajalo e Olivieri tra gli arancioneroverdi). Il Brescia sconta la seconda delle due gare a porte chiuse inflitte dal giudice sportive dopo i disordini nel finale della gara playout con il Cosenza.

Prima frazione equilibrata, tanti fraseggi a centrocampo, pochi spazi concessi dalle due squadre e portieri inoperosi: brivido per Lezzerini sul sinistro a rientrare di Cherishev (30’), apprensione per Joronen nel recupero (46’) sulla violenta girata di Bianchi che ha sorvolato la traversa. Tessmann schermato a centrocampo, il più dinamico è Busio, ottima partita del giovane americano, mentre Ellertsson ha pensato più a controllare Bisoli che a offendere.

Nel silenzio del Rigamonti spazio alle urla di Gastaldello e Vanoli, più possesso palla del Venezia, ma nessun tiro nello specchio della porta per le due squadre. Joronen super su Mangraviti in apertura, ma il difensore era in fuorigioco, il portiere del Venezia si ripete sul destro violento di Dickmann (10’) e poi sul colpo di tacco di Fares (20’) con il Brescia che aumenta la pressione

Si riscaldano gli animi, battibecco tra Gastaldello e Vanoli, cartellino giallo per il tecnico del Venezia. Vanoli ha inserito Johnsen per Pierini, poi ha cambiato due-terzi del centrocampo (Andersen e Bjarkason per Tessmann ed Ellertsson), ha alzato il potenziale offensivo con Gytkjaer, aumentando la pressione, ma il Brescia si è difeso con ordine, senza rischiare.

Anzi, è stato ancora Joronen a ribattere l'ennesima conclusione di Dickmann allo scadere.