Caboclo si rifiuta di giocare a Venezia, la Reyer gli fa causa

Bruno Caboclo non giocherà mai nella Reyer. E la Reyer è pronta a fargli causa. E’ un attimo passare dalle battaglie nel pitturato a quelle del tribunale: il centro brasiliano – uno dei giocatori rivelazione dell’ultimo mondiale – ha annunciato tramite i suoi agenti che non rispetterà il contratto, liberamente firmato, con Venezia, e che non giocherà mai per la Reyer.

La fine di un amore mai nato arriva a metà settembre, dopo che per mesi la Reyer l’aveva adocchiato, coccolato, convinto e pagato (sì, c’è stato anche un buyout a Ulm) e pure ampiamente remunerato, con un contratto da 800 mila dollari per una sola stagione. Contratto da top player, da trascinatore.

Ma poi tutto è cambiato: Caboclo ha cambiato agente e (forse) prospettive, sognando di tornare in quella Nba dove in realtà non è mai riuscito a combinare granchè.

Ma il tema è che i suoi sogni non collimano con quelli della Reyer, lui a Venezia non ci vuole proprio venire. Se n’è accorto tardino...

Questa la nota diffusa dalla Reyer: «La Società dichiara di aver ricevuto nella tarda serata del 18 settembre 2023 una comunicazione dei rappresentanti del giocatore Bruno Caboclo che hanno comunicato l’intenzione dell’Atleta, per asseriti motivi personali, di non presentarsi a Venezia né di giocare per l’Umana Reyer».

Pietra tombale, quindi, sul progetto tecnico di coach Neven Spahija, che aveva messo Caboclo al centro del suo gioco, il giocatore di punta in grado di diventare il leader tecnico della sua Reyer. Che ora, giocoforza, è sul mercato alla ricerca di un sostituto. Mica facile trovarne uno così (cestisticamente parlando), anzi. Si guarda ai tagli dai camp dell’Nba e forse alla Cina. Non è facile.

«Appare evidente che tale decisione», continua la Reyer, «del tutto inaspettata e appresa con stupore e sconcerto dalla Società, rappresenta una gravissima violazione degli accordi intercorsi tra le parti, i quali – giova sottolinearlo – sono tutt’ora pienamente vigenti e vincolano Bruno Caboclo a svolgere la sua attività di cestista professionista per la stagione sportiva 2023/2024 esclusivamente in favore dell’Umana Reyer Venezia e per nessun altro Club in qualsivoglia Lega e/o Federazione».

La guerra, a questo punto, è appena iniziata, e la Reyer è pronta a trascinare il giocatore in tribunale.

Stavolta, di sicuro, si è superato ogni limite, e nessuno vuole creare un precedente che metterebbe in ginocchio qualsiasi organizzazione professionistica. «Pertanto», chiude la nota, «nella consapevolezza di aver agito con la massima diligenza e professionalità ed essendosi trovata – proprio malgrado – a subire un ingente danno non solo di natura sportiva, in assenza di ravvedimento del Giocatore la Società si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni di e di agire nelle competenti sedi per la migliore tutela dei propri diritti e interessi». La palla a due, stavolta, si farà in tribunale.