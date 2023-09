Basket, il caso Caboclo: ora la Reyer cerca un nuovo centro

Senza il centro titolare, a meno di due settimane dall’inizio del campionato. Il danno tecnico provocato alla Reyer da Bruno Caboclo è di proporzioni enormi.

La squadra era stata costruita da Neven Spahija attorno al pivot brasiliano e non è un caso se Caboclo è stato il primo giocatore straniero annunciato dalla Reyer a fine giugno (30), lavorando d’anticipo su altre pretendenti e trovando l’accordo con il Ratiopharm Ulm per il buy-out.

Dopo di lui sono arrivati gli altri stranieri, da aggiungersi al riconfermato Jordan Parks, vale a dire Tucker (16 luglio), Simms (19), O’Connell (21) e Brown (23).

Adesso, a dieci giorni dal debutto contro la Bertram Tortona, la Reyer si ritrova un “buco” enorme all’interno del roster, in una fase della stagione dove i giocatori che possono spostare di molto l’asticella latitano quasi in tutti i ruoli e quelli senza contratto magari ambiscono a rimanere alla finestra in attesa di vedere se arriva qualche “chiamata” da franchigie dell’Nba. E quelli che erano in ballottaggio con Caboclo a inizio estate, hanno sicuramente trovato collocazione altrove.

La Reyer non solo esordirà il primo ottobre in Lba, ma tre giorni dopo inizierà il percorso anche in Eurocup con la trasferta a Londra.

Difficile, seppur non impossibile, che per quelle date si arrivi alla risoluzione del problema. I responsabili dello scouting orogranata monitorano quotidianamente il mercato internazionale, è aperta la “caccia” al nuovo centro, senza fretta per non sbagliare la scelta, anche perché a ottobre arriveranno i "tagli" di qualche franchigia di Nba.

«Pensiamo a chi c’è intanto, non a chi manca”, ha osservato il presidente Federico Casarin, «siamo felici del gruppo che è stato allestito e di come i giocatori si stanno allenando».

Da lunedì è in gruppo anche Marco Spissu che farà il suo esordio nel torneo di Jesolo Lido a fine settimana contro l'UnaHotels Reggio Emilia. Caboclo si è messo in una posizione senza ritorno: la normativa è dalla parte della Reyer, alla presenza di un contratto senza alcun tipo di uscita, non potrà giocare con nessun’altra squadra.

Quindi è improbabile che possa scendere in campo con la formazione israeliana del Maccabi Ironi Ra’anana nella tournée americana che la vedrà affrontare Brooklyn Nets (12 ottobre), Cleveland Cavaliers (15 ottobre) e Minnesota (17 ottobre).

Si preannuncia una lunga battaglia legale, ma questo è l’aspetto che meno preoccupa la Reyer, come visto anche in altre occasioni nel passato dove è sempre uscita vincitrice, ma la questione tecnica c’è e resterà aperta fino a quando il roster di Neven Spahija non sarà completato, non solo numericamwnte ma soprattutto qualitiativamente, da un nuovo centro che possa alzare il livello di gioco della squadra. AWARD.

Questa sera, rappresentata da Jeff Brooks e dal responsabile della comunicazione Francesco Rigo, la Reyer sarà presente a Milano all’LBA Cocktail Party, all’Armani/Silos, nel corso del quale verranno consegnati gli Awards 2023 relativi alla passata stagione. Nessun riconoscimento individuale per giocatori o tecnici orogranata, la Reyer è inserita nella terzina con Sassari e Virtus Bologna, che si contenderà il premio del Best Digital Project.