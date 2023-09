La festa del Venezia al Taliercio: il discorso di mister Paolo Vanoli

Festa del Venezia al Taliercio. Il discorso dell'allenatore Paolo Vanoli davanti alla curva: «È emozionate parlare davanti ai miei tifosi. Devo ringraziare i nostri tifosi, i giocatori e la società perché penso che un certo tipo di percorso si fa insieme. Dal primo giorno quando sono arrivato ho promesso ai tifosi, al di là dei risultati, che io, insieme ai miei ragazzi saremo andati in campo in ogni partita lottando per questa maglia, per questi colori e soprattutto per la nostra gente» (video Pòrcile)

