Calcio, la festa del Venezia: quanto calore al Taliercio, Pohjanpalo è la star

Festa doveva essere e festa è stata in una serata che ha minacciato pioggia. Presentata, nella meravigliosa nuova sede di Ca’ Venezia, lo staff e la squadra arancioneroverde. Grande entusiasmo con oltre 400 persone presenti, bagno di folla e tantissimi tifosi con maglie, sciarpe, bandiere dei colori della società che si sono stretti tutti insieme per abbracciare i ragazzi di Paolo Vanoli. Per l’occasione è stato allestito un temporary store, in prossimità della tribuna, dando la possibilità agli appassionati di acquistare il merchandising ufficiale del club. Una vetrina bellissima e al termine della presentazione è arrivato uno dei momenti più emozionati grazie all’incontro con tifosi: famiglie e bambini per foto ed autografi con i propri beniamini.

IL PRESIDENTE

Assente il presidente Duncan Niederauer, che però si è fatto sentire con un messaggio di grande affetto verso le squadre e i tifosi. «Sono molto dispiaciuto di non essere qui con voi per la presentazione della nostra prima squadra, ma purtroppo, mio malgrado, mi è stato impossibile conciliare gli impegni lavorativi e viaggi internazionali. Ospitare questo evento, il primo nella nostra nuova sede di Ca’Venezia, rende questo momento ancora più emozionante. Ca’ Venezia ha cambiato il nostro modo di lavorare condividendo ogni singolo giorno insieme, come una famiglia. Alla famiglia Venezia abbiamo dato una casa che siamo orgogliosi di condividere con voi tifosi, che ci sostenete sempre, incondizionatamente, in casa e in trasferta. La passione che dimostrate mi riempie il cuore e il nostro impegno è quello di essere sempre più vicini a voi».

IL MISTER

Il tecnico Paolo Vanoli unico ad indossare la terza maglia e artefice l’anno passato di un miracolo sportivo. «È emozionate parlare davanti ai miei tifosi. Devo ringraziare i nostri tifosi, i giocatori e la società perché penso che un certo tipo di percorso si fa insieme. Dal primo giorno quando sono arrivato ho promesso ai tifosi, al di là dei risultati, che io, insieme ai miei ragazzi saremo andati in campo in ogni partita lottando per questa maglia, per questi colori e soprattutto per la nostra gente».

La festa del Venezia al Taliercio: il discorso di mister Paolo Vanoli

IL CAPITANO

Poche parola, ma intense del capitano di mille battaglie sportive, Marco Modolo, passato con la squadra dalla Serie D fino alla A. «Per me è un grande orgoglio essere ancora qui e di essere ancora il capitano di questa squadra. Il club ha spinto tanto per farmi restare ed è bello essere ancora con voi».

IL BOMBER

Non poteva mancare il capo popolo, il giocatore più acclamato degli arancioneroverde, Joel Pohjanpalo. «La mia è stata una settimana particolare per il gol che è valsa la vittoria con lo Spezia e poi soprattutto il rinnovo davanti ai miei meravigliosi tifosi sul Ponte di Rialto. È stato bellissimo».