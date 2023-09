Reyer, niente sconti a Pistoia. Sabato la finale con Tortona

La Reyer liquida Pistoia e raggiunge Tortona, vincente 61-68 contro Pesaro nella finale del Trofeo Lovari, in programma sabato 16 settembre alle 21. Al PalaTagliate di Lucca, gli orogranata soffrono soltanto la forte partenza di Estra nel primo periodo (28-15) prima di crescere col passare dei minuti e affondare le fauci sulla partita nel terzo quarto.

Decisiva la differenza di tonnellaggio sotto le plance con Tessitori e Simms sugli scudi, potendo anche sfruttare l'assenza di Ogbeide, uno dei due assenti di Pistoia con Moore. Sugli esterni gran partita di Tucker per qualità e quantità. Nelle fila della Reyer assente invece Janelidze, colpito da un attacco febbrile prima della gara. Per coach Spahija tante note positive soprattutto in attacco, con forse la sola troppa tranquillità finale come lato più "negativo".

Tessitori apre le danze per la Reyer con due canestri consecutivi, poi Pistoia si porta avanti infilando un parziale di 8-0. I biancorossi allungano il vantaggio grazie ad un Willis particolarmente ispirato, 10 punti in 7', il quale mette particolarmente in difficoltà la difesa orogranata. In attacco Venezia appare opaca, non riesce a costruire azioni pericolose e il quarto si chiude 28-15.

La pausa fa bene alla Reyer piano piano torna a contatto. Brooks e Casarin sbloccano definitivamente la squadra da oltre l'arco e Venezia inizia a correre meglio il campo. L'appoggio al vetro di Tucker vale il -6 sul 34-28 Pistoia, a metà quarto. Il pareggio sembra nell'aria ma la difesa di Pistoia obbliga Venezia ad aspettare fino all'ultimo minuto del periodo. Simms inchioda il 38 e poi il 40 pari, prima che sia Parks dai liberi a riportare la Reyer avanti. Sulla sirena è ancora Simms con una bomba a fissare il 45-40.

Nonostante l'intervallo lungo a fermare tutto, l'inerzia resta dalla parte di Venezia. La bomba di Parks sigla il massimo vantaggio di +10 sul 54-44. La spallata orogranata non abbatte però la Estra, nuovamente a -5 con la tripla di Della Rosa. Subito il parzialino, la Reyer si scuote e allunga ancora. Casarin è un falco e trasforma due tap-in, riportando i suoi sulla doppia cifra di vantaggio (62-52). Proteste nel finale con l'assistente Della Rosa espulso dalla panchina, Venezia ne approfitta trasformando ben 4 liberi consecutivi e il punteggio si arrotonda sul 55-70.

Tranquilla dell'ampio vantaggio accumulato nel terzo periodo, Venezia gioca ancor più spensieratamente e dopo 4 giri di orologio vola addirittura sul +22. Il prosieguo della frazione è sui ritmi del garbage time e la formazione di Spahija si concede forse una pausa di troppo. Pistoia ruba un paio di palloni segnando rapidamente in contropiede i canestri che la riportano anche fino al -10 (84-74). Troppo pochi però i due minuti restanti sul cronometro per impensierire Venezia. Si chiude sul 76-86.