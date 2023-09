Pohjanpalo fa volare il Venezia: 1-0 allo Spezia

Nemmeno dopo la sosta, dovuta agli impegni della varie nazionali, si ferma la corsa del Venezia. La squadra di Paolo Vanoli piega lo Spezia per 1-0 grazie alle rete del solito Pohjanpalo e vola in classifica a quota 11 punti frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa ci pensa il bomber finlandese a risolvere la partita. Un Venezia che porta a casa altri tre punti fondamentali grazie anche una straordinaria solidità difensiva (terzo clean sheet in stagione) con Idzes e Altare perfetti dietro. Per la formazione di Alvini, invece, si apre una e vera propria crisi con i liguri giunti alla terza sconfitta consecutiva e un solo punto in graduatoria.

In extremis Vanoli deve fare a meno di Candela per un risentimento muscolare e il tecnico del Venezia ridisegna la difesa spostando sull’out destro Zampano e su quello sinistro Sverko, mentre Altare e Idzes sono i due corazzieri centrali. Nella mediana si muovono, da destra a sinistra, Busio, Tessmann, lo statunitense con i consueti compiti di regia, e Lella. Davanti il tridente composto da Pierini, Johnsen e il capitano Pohjanpalo. Lo Spezia di Alvini gioca a specchio con il Venezia proponendo il classico 4-3-3.

Succede veramente poco nei primi dieci minuti di gara con lo Spezia che ha il predominio del possesso palla. Poi all’improvviso il Venezia pigia sull’acceleratore e mette sotto l’avversario. In sequenza prima Tessmann e poi Pohjanpalo insieme a Lella impegnano la difesa ligure. Al 22’ splendida azione dei Leoni: Tessmann apre per Zampano che mette al centro, velo di Lella per Johnsen che piazza debolmente in mezzo alla porta difesa da Dragowski. Lo Spezia reagisce affidandosi alle giocate di Antonucci prima, bravo Idzes però sul più bello a toccare la sfera ad alzare il tiro e poi quelle di Verde che fa ammattire sull’out sinistro arancioneroverde, Sverko. Ospiti pericolosissimi nel finale di primo tempo con una botta mancina di Bandinelli respinta prontamente da Joronen. Un primo tempo equilibrato si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa lo Spezia parte forte seminando il panico nella difesa del Venezia grazie sempre a Verde e Antonucci. Il Venezia passa al’12 st grazie alla zampata vincente di Pohjanpalo: Busio sugli sviluppi di un corner va a calciare da fuori e centra il palo alla destra di Dragowski, appostato c'è il solito bomber finlandese che calcia senza pensarci e insacca facendo esplodere il Penzo.

Il Venezia resiste e tiene testa con grande solidità a un avversario che ha qualità soprattutto nel reparto offensivo. Dietro Idzes e Altare dominano nonostante Alvini inserisca l’artiglieria pesante con Francesco Esposito e Krollis. Perfetta la gestione anche nei cinque minuti di recupero. Alla vince il Venezia 1-0 spinto dalla bolgia del Penzo.