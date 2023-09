Union Clodiense cinica e concreta contro l’Este bada al turno e cala il tris

Una Union Clodiense cinica e concreta rifila tre gol nel primo tempo all'Este e passa al secondo turno di Coppa Italia. L'antipasto di campionato, che inizierà domenica ma del quale sono oggi verrà emesso il calendario, dice che i granata sono squadra che può dire la sua in questo girone e che l'Este, tutto sommato, non esce ridimensionato dallo scontro del "Ballarin" e che forse il risultato è più bugiardo di quanto possa in realtà aver detto il campionato.

In sostanza i granata hanno concretizzato al massimo le occasioni avute, mentre Franzini ha dovuto sudarsi le proverbiali sette camicie per difendere la porta lagunare dagli assalti atestini nella ripresa.

Andreucci ripropone in attacco il tridente con Beltrame nel ruolo di trequartista e Mauri a mettere scompiglio nell'area giallorossa assieme ad Aliu. In mediana spazio a Buratto che sforna una prestazione di sostanza con quantità e qualità al servizio della squadra.

Il 3-4-1-2 di Andrea Pagan propone il rinforzo degli esterni Pregnolato e Piccardi in fase difensiva, mentre Badon dovrebbe avere il compito di accendere De Vido e Moscatelli, cosa che francamente riesce poco.

La cronaca inizia con un tiro cross di Mauri, al 4', sul quale non ci arriva nessuno e con la palla che sfila a qualche centimetro dal palo.

Al quarto d'ora però i granata passano in vantaggio: punizione di Mauri verso Munaretto sul lato opposto dell'area di rigore, sponda del difensore verso Beltrame che si incunea tra due difensori e segna di testa.

Sulle ali dell'entusiasmo l'Union raddoppia al 27': Mauri tocca al limite per Beltrame che batte di sinistro di prima intenzione sorprendendo Agosti che si fa passare il pallone sotto la pancia.

I granata insistono e colgono il tris al 31' con un gol capolavoro di Filippo Serena che, al limite dell'area, palleggia e calcia al volo sotto l'incrocio dei pali.

Al 38' l'arbitro grazia Sinn con il giallo per un entrataccia sul ginocchio di Pregnolato, che è costretto ad uscire. Andreucci toglie anche il suo difensore per evitare guai.

Avanti 3-0 l'Union rallenta e si vede l'Este che costringe agli straordinari Franzini sui tiri di Piccardi (43') e Zanetti (48'). Al 3' della ripresa l'Este accorcia con Moscatelli che lascia sul posto Bonetto e sgancia un diagonale potente e preciso. Buratto scalda le mani ad Agosti, Franzini salva su De Vido, l'Union è però in controllo e porta a casa la qualificazione. —

***

UNION CLODIENSE 3 – 0 ESTE

UNION CLODIENSE (4-3-1-2): Franzini 7; Cucciniello 6, Munaretto 6,5, A. Bonetto I° 5,5, Sinn 5,5 (38'pt. Pozzi 6); F. Serena 6,5 (21'st. R. Serena 6), Buratto 6,5, Pellizzari 6 (42'st. Burraci s.v.); Beltrame 7 (34'st. Campion s.v.); Aliu 6 (21'st. Sinani 6), Mauri 6,5. A disposizione: Fall Amadou, Salvi, A. Bonetto II°, Pagan. Allenatore: Andreucci.

ESTE (3-4-1-2): Agosti 5,5; Zanetti 6 (46'st. Tomasi s.v.), Busetto 5,5, Maset 5,5 (42'st. Rossi s.v.); Pregnolato 6 (39'st. Franzolin 6), Caccin 6, Guitto 6,5, Piccardi 5,5 (34'st. Okoli s.v.); Badon 5,5 (34'st. Zivotic s.v.); De Vido 6, Moscatelli 6,5. A disposizione: Leba, Calgaro, Masiero, Barban. Allenatore: Pagan.

Arbitro: De Stefanis di Udine 6.

Reti: pt. 15' e 27' Beltrame, 31' F. Serena; st. 3' Moscatelli. Ammoniti: Sinn, Busetto, Caccin.