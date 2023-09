Mestre, esordio amaro. Va subito in vantaggio poi è solo Luparense

Esordio ufficiale di coppa per il Mestre con una sconfitta in una sfida che negli ultimi anni è stata ricca di fascino e sempre molto combattuta. Copione valido anche per questa prima uscita stagionale, con alla fine la vittoria che va alla Luparense, soprattutto grazie ai cambi effettuati nella ripresa.

Al Baracca di fronte due squadre molto rinnovate, con la differenza che il Mestre si affida ancora una volta all’esperienza di Zecchin in panchina (ma deve rinunciare a Papo Boscolo che sconta la squalifica dell’anno passato), mentre gli ospiti della Luparense danno fiducia al giovane allenatore Coletti e a una quadra del tutto nuova ma con un mix all’apparenza ottimo tra giovani promesse e volti conosciuti. Esordio nel Mestre per Matteo Pinton, classe 1998 e di ritorno in arancionero dopo alcuni anni in varie società di Serie C.

Sotto il caldo di un pomeriggio ancora estivo (e la scelta di giocare alle 15 non aiuta), al primo affondo al 3’ il Mestre passa subito. Dopo un lancio lungo di Brigati dalla destra Ndreca crossa a centro area e sulla respinta della difesa Casarotto indirizza a rete con una deviazione forse decisiva di Grandis.

La reazione della Luparense è immediata e al 13' arriva il pari con un tiro da fuori area di Grandis potente e preciso a sua volta leggermente deviato da Maset che lo rende imparabile per Bonardi.

Il Mestre si rivede in avanti solo al 31’ ma Barzon non sfrutta al meglio una punizione dal lato destro dell’area poi è bravissimo Carboni ad anticipare Ndreca lanciato in velocità a rete.

La ripresa inizia senza cambi e una Luparense che parte subito veloce con Leveque che costringe Brigati a spazzare lontano in area dopo nemmeno un minuto. Il Mestre si vede in avanti solo al 10’ ma Ndreca si fa anticipare in corner da Roberto in uscita bassa.

I cambi portano maggior velocità sulle fasce in entrambe le squadre con Coletti che si gioca anche la carta Bangal, che doveva restare a riposo prima di rispondere domani alla convocazione con la nazionale del Mozambico e che invece alla prima palla toccata di testa impegna subito Bonardi al 22’.

Il gol decisivo arriva al 32’ con un lancio lungo e precisissimo di Bangal che pesca Schimmenti in area per un diagonale basso imparabile. Il Mestre si gioca la carta Miccoli che è subito pericoloso con un rasoterra fuori di poco al 34’ ma a sfiorare la terza rete è ancora la Luparense con le ripartenze sulle fasce dei più freschi Schimmenti e Bigonzoni. Nel finale solo un tiro-cross di Imputato smanacciato dal portiere ospite prima del fischio finale.

***

MESTRE 1 – 2 LUPARENSE

MESTRE (3-4-1-2): Bonardi 6; Gabrieli 6, Maset 5.5, Carini 6.5; Brigati 6.5 (39’ st Pinton SV), Mozzo 6 (33’ st Miccoli SV), Casarotto 6, Montalto 5,5 (17’ st Imputato 6); Barzon 6 (39’ st De Leo SV); Moraschi 5.5 (27’ st Bortoluz 6), Ndreca 5.5. Allenatore: Zecchin 6. A disposizione: Yabre, Shuta, Frison, Salomone.

LUPARENSE (4-2-3-1): Roberto 6.5; De Zen 6, Colazilli 6.5 (49’ st Blesio), Modesti 6, Carboni 6; Grandis 6.5, Marino 5.5; Vetere 6 (12’ st Bigonzoni 6.5), Bongiorni 6 (12’ st Schimmenti 7), Leveque 6 (20’ st De Cerchio 6); Cancello 5.5 (20’ st Bangal 7). Allenatore: Coletti 7. A disposizione: Ballato, Ferrara, Puca, Rossi.

Arbitro: Scuderi di Verona 6.5

Reti: Casarotto 3’ pt; Grandis 13’ pt; Schimmenti 32’ st Note: spettatori 250 circa, ammoniti: Colazilli, Montalto, Bigonzoni, Schimmenti, Modesti. Calci d’angolo 4-1, recupero 2’ e 6’