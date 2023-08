La “cantera” di Chiusi rende amaro l’esordio della Reyer al Taliercio

Reyer cantiere aperto, normale a fine agosto. Così la “cantera” di Chiusi ( A/2) rende amaro (85-86 dopo un over-time) l’esordio stagionale davanti a 1.700 spettatori. Stefanini (31 punti, 9/19 dal campo), gran mattatore della sfida “in famiglia”.

Reyer senza Spissu (qualificato per la seconda fase dei Mondiali) e Caboclo, si è aggiunto anche Brooks, rientrato negli Stati Uniti per motivi familiari. Il primo quintetto della stagione è Brown, Tucker (19 punti), Parks (9 punti, 6 stoppate e 11 rimbalzi)), Simms e Tessitori.

Sorpresa in avvio con Chiusi che piazza un 10-0 nei primi due minuti, mentre il quintetto di Spahija spara a salve, trovando i primi punti del precampionato dalla lunetta con Brown (2-10) dopo 2’54” e il primo canestro dal campo con la tripla di Tucker (5-13) dopo 4’47”. Spahija inizia le rotazioni inserendo De Nicolao, Casarin (15 punti), O’ConnelL e Janelidze, Chiusi che raddoppia nel punteggio (11-22), prima di subire la rimonta orogranata (16-22) con Simms e Tessitori. Ritmi più alti, difesa più serrata, prima sirena sul –4 (18-22) con il break di 7-0 negli ultimi 2’37”. Via le tossine e l’emozione dell’esordio, la Reyer sale in cattedra, O’Connell firma il sorpasso (23-22).

Seconda frazione a senso a unico, Tucker inizia a piazzare triple, Tessitori alza il muro, Casarin limita Stefanini e vola in attacco. In 4’45” la Reyer piazza un parziale di 18-5 (36-27) e sale anche a +14 (43-29), nel finale della frazione i Bulls rientrano (44-40). La rimonta dei toscani si concretizza in avvio dei terzo periodo (44-44), aggancio operato da Possamai (break esterno di 15-1).

La reazione della Reyer è immediata: Parks, De Nicolao e Simms ricacciano indietro Chiusi (51-44). È sempre Stefanini, tripla e libero supplementare, a riportare a galla l’Umana (53-53). L’altalena continua, dal +9 (53-44) al –7 (55-62), il break esterno è 18-2. Terzo quarto a senso unico, ma questa volta di marca toscana (61-69). Tessitori prova a suonare la carica (66-72), ma sale in cattedra Chapelli con due triple consecutive (66-75), prima della “magia” di Parks per Casarin (68-75). La Reyer serra le maglie in difesa, Brown timbra la tripla del –2 (73-75) a 5’08” dalla fine. Tucker fallisce la tripla del sorpasso, Spear inchioda la schiacciata del +4 Chiusi (73-77). Reyer a –2 (75-77) con Tucker, la fatica si fa sentire, aumentano gli errori.

Sale in cattedra Parks, che dispensa stoppate a raffica e infila il pareggio (77-77) a 1’35” dalla fine. Non segnerà più nessuno. Over-time. Chiusi scappa ancora (79-84), Casarin, Tucker e De Nicolao operano il sorpasso (85-84), ma Stefanini regala a Chiusi un successo di prestigio a 15” dalla fine, poi l’errore di Simms e la tripla di Parks da metà campo sul ferro sulla palla recuperata.