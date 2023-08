Venezia, Altare e Lella non firmano ancora. Novakovich accetta il Lecco

Manca solo l’ufficialità. A a meno di clamorose novità dell’ultima ora, da Cagliari saranno tesserati il difensore (classe’98) Giorgio Altare (in prestito) e il centrocampista (classe 2000) Nunzio Lella (in via definitiva). I due calciatori sono già in città da qualche giorno per le consuete visite mediche.

Due innesti che Paolo Vanoli ha voluto fortemente: il primo per sistemare la retroguardia penalizzata dall’assenza di Svoboda, il secondo per avere un’alternativa in più a centrocampo considerando la versatilità dell’ex Olbia, ma anche per l’imminente uscita di Fiordilino.

Novakovich lascia

Intanto il Venezia nella giornata di ieri ha comunicato ufficialmente il passaggio dell’attaccante Andrija Novakovich al Lecco con la formula del prestito con diritto di opzione.

Arrivato in laguna nell’estate del 2022, Novakovich ha totalizzato con la maglia del Venezia 37 presenze con un gol e tre assist fra campionato e Coppa Italia. Una trattativa non semplice che si è sbloccata in queste ultime ore grazie al lavoro del direttore sportivo Filippo Antonelli che alla fine ha convinto lo statunitense ad accettare e scegliere il Lecco del presidente Di Nunno.

L’ex numero 11 del Venezia aveva un accordo economico da tempo con la Reggiana, non si era – invece – trovato quello tra i due club.

L’ostacolo alla fine è stato superato per la soddisfazione di tutte le parti, tranne quella degli emiliani che contavano di avere nel pacchetto offensivo il giocatore del Wisconsin, con cittadinanza serba, nella rosa 2023-24.

L’arrivo del bomber danese Christian Gytkajer in arancioneroverde ha definitivamente sancito l’uscita di Novakovich dal progetto tecnico: l’addio era solo questione di tempo. Nella prima di campionato, non a caso, non è stato nemmeno convocato. Novakovich obiettivamente non ha lasciato il segno e non ha mai convinto appieno in questo Venezia anche se l’impegno non è mancato come più volte sottolineato dal tecnico arancioneroverde.

Tutti su Aramu

Mattia Aramu sta scaldando gli ultimi giorni di calciomercato. Sul giocatore di proprietà del Genoa (contratto scadenza 2025) non c’è solo il Bari, con i pugliesi alla ricerca del sostituto di Jeremy Menez dopo il grave infortunio al ginocchio del francese subìto alla prima partita di campionato contro il Palermo. Il trequartista piace infatti anche al Verona e al Cagliari.

Non solo Serie A però, anche il Venezia e il Parma sono attente agli sviluppi e sono assolutamente delle pretendenti per calciatore piemontese. Con l’arrivo in Liguria di Malinovskyi e Messias l’ex arancioneroverde vede il suo spazio ridursi sostanzialmente a zero, nei prossimi giorni quindi valuterà la sua posizione e le eventuali offerte sul tavolo. Aramu potrebbe essere il classico colpo delle ultime ore della sessione estiva del mercato.

Alleggerimento

Intanto continua l’operazione di alleggerimento dei contratti in casa arancioneroverde. Dopo il prestito all’Oakland Roots e alcuni mesi nel Venezia, saluta la laguna Mikael Torset Johnsen calciatore norvegese classe 2000, fratello di Dennis, tesserato dai lagunari nel marzo 2022 dopo essere rimasto senza squadra. Nel comunicato dell’ufficializzazione si parla di rescissione consensuale del contratto con il centrocampista ex Rosenborg e Feyenoord. Il mercato è ancora lungo. —