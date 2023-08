Il Venezia azzanna il Como e non lo molla fino alla fine. Tripudio al Penzo

Un esordio in campionato da sogno per il Venezia che fa una prova di forza impressionante e chiude in modo perentorio la “pratica” Como. Un 3-0 in favore dei ragazzi di Vanoli che non lascia alcun dubbio sulla straordinaria prestazione degli arancioneroverdi. Una squadra che azzanna l’avversario e non lo molla più fino al triplice fischio di fine gara.

Pressing asfissiante, nonostante il caldo del Sant’Elena, insieme alle transizioni offensive dei Leoni sono le chiavi del successo contro un intimidito Como.

Pierini è il grande protagonista della serata del Penzo grazie alla sua splendida doppietta, spalleggiato da un positivo Johnsen, ma è tutta la squadra a suonare uno spartito perfetto sotto la direzione di uno scatenato Vanoli. Il tris griffato da Pohjanpalo, a inizio ripresa, chiude definitivamente il match.

IL SOLITO UNDICI DI PARTENZA

Un solo cambiamento, ossia Busio in luogo di Andersen, negli undici di partenza in attesa degli arrivi dal mercato estivo, Altare e Lella, e la ricerca della miglior condizione dei recenti acquisti in attacco Gytkjaer e Olivieri che, come anticipato dal tecnico del Venezia, partono dalla panchina. La novità arriva dalla non convocazione di Novakovich ormai con le valigie pronte conteso tra la Reggiana e il Lecco. Quindi, solito quartetto difensivo, l’inamovibile Tessmann in regia affiancato dalle due consuete mezzali. Davanti, Pierini e Johnsen in appoggio a Pohjanpalo.

IL PIGLIO GIUSTO

Il Venezia parte con il piglio giusto sfruttando al meglio la fascia sinistra con un attivissimo Zampano, raccogliendo tre angoli nei primi 8 minuti di gioco. I tagli di Pierini e Johnsen mettono in difficoltà la retroguardia degli ospiti e su uno di questi il norvegese semina il panico ma la difesa lariana respinge. La squadra comasca si affida a un possesso palla sterile e il Venezia in contropiede punisce gli avversari.

EFFETTO PIERINI

Lungo lancio di Idzes per Johnsen che salta il portiere Semper, la sfera arriva a Zampano che l’appoggia a Pierini il quale insacca facilmente in porta con un tiro di sinistro indirizzato nell'angolino in basso a destra. Il Venezia in contropiede è devastante: ancora un instancabile Johnsen si invola verso la porta, scarica a Pohjanpalo che fa un velo bellissimo per Pierini: il 10 arancioneroverde è letale e chiude con un diagonale destro vincente per la rete del raddoppio. Ci sono solo i Leoni in campo che mettono alle corde il Como con una serie di transizioni eccellenti sempre con Pierini al comando delle operazioni coadiuvato da Johnsen, Busio e Zampano: è un Venezia entusiasmante che nel recupero del primo tempo sfiora ancora il gol con Busio e Pohjanpalo.

ARRIVA IL TRIS

Ad inizio ripresa Cutrone si rende pericoloso su un errore di Sverko, ma Joronen, prontissimo, devia in angolo. Il Venezia tiene bene il campo e piazza il tris con Pohjanpalo su assist di Ellertsson. Al quarto d’ora del secondo tempo altro splendido contropiede del Venezia orchestrato da Tessmann che serve Johnsen che di esterno destro si inventa un traversone per Pohjanpalo, ma la sua incornata di testa veemente viene respinta da Sempre. Vanoli negli ultimi 20 minuti cambia assetto offensivo con l’inserimento di Gytkjaer al fianco di Pohjanpalo e Johnsen appena dietro. Gli arabcioneroverdi continuano ad essere pericolosi davanti e solidi dietro. La partita termina con un Venezia in controllo e con l’ovazione per Pohjanpalo e mister Vanoli.

VENEZIA – COMO : 3-0

Venezia (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio (36’st Andersen), Tessmann, Ellertsson (23’st Bjarkason); Pierini (23’st Gytkjaer), Johnsen (36’st Cheryshev); Pohjanpalo (42’st Olivieri). Allenatore: Paolo Vanoli.

Como (4-4-2): Semper, Cassandro (13’st Kerrigan), Odenthal, Barba, Ioannou; Da Cunha (13’st Iovine), Bellemo, Abildgaard, Chajia (18’st Baselli); Cutrone (18’st Mustapha), Cerri (36’st Gabrielloni). Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Ivano Pezzutto di Lecce. Assistenti: Mattia Politi e Federico Longo. Quarto Uomo: Delrio. VAR: Di Paolo. AVAR: Miele.

Reti: 19’pt Pierini, 32’pt Pierini, 9’st Pohjanpalo.

Note: serata afosa, temperatura 33°. Terreno in discrete condizioni. Spettatori 4.894 (abbonati 1128) si cui ospiti 113: Ammoniti: nessuno. Angoli 7-3 per il Venezia.