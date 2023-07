Reyer, partenza col botto: subito il big match con Tortona. Ecco il calendario

Partenza con il “botto” per la Reyer che aprirà la regular season al Taliercio contro la Bertram Tortona.

Subito un big-match per il quintetto di Spahija, i piemontesi di Ramondino sono reduci da due semifinali playoff consecutive e nella prossima stagione faranno anche l’esordio in Europa partecipando alla Champions League.

Prima trasferta a Pesaro, poi la neopromossa Cremona in casa e subito derby contro Treviso al PalaVerde, mentre la sfida di ritorno cade alla terz’ultima giornata del calendario asimmetrico riproposto dalla LBA per il secondo anno consecutivo.

La Reyer chiuderà il girone d’andata con Napoli, reduce dalla trasferta del 30 dicembre a Sassari, che seguirà quella di Santo Stefano a Badalona in Eurocup. La fase discendete della regular season si aprirà con una doppia trasferta (Varese e Tortona), in una settimana (10 e 17 marzo) scenderanno al Taliercio Sassari e Milano, seguite da altre due trasferte consecutive (Cremona e Napoli) che apriranno la volata verso il finale della prima fase con gli impegni contro Virtus Bologna, a Brescia, Trento, a Brindisi e gran finale al Taliercio con Pesaro.

«È suggestivo iniziare la stagione al Taliercio con una partita di cartello», ha sottolineato il presidente Federico Casarin, «Tortona è reduce da due semifinali scudetto e una finale di Coppa Italia, è una società ambiziosa che sta investendo molto». Per la sesta stagione consecutiva la Reyer aprirà la regular season al Taliercio, un filotto iniziato nel 2018 con Torino e proseguito poi con Trieste, Brindisi, Cremona e Scafati, sempre con una vittoria, mentre nelle prime 7 stagioni in Serie A il quintetto orogranata aveva sempre esordito in trasferta.

Quarta giornata derby con la Nutribullet a Treviso. «Sarà come sempre una sfida affascinante, come accade da qualche stagione, e come nel recente passato il match di ritorno cade alla fine della regular season season», alla terz’ultima giornata (21 aprile), mentre all’ultima la Reyer chiuderà in casa contro Pesaro.

«È meglio avere il vantaggio del fattore campo nella sfida finale, quando un può essere ancora in gioco il piazzamento. Sono convinto che è bello analizzare il calendario in estate, ma poi durante la stagione dipende come stai quando affronti un determinato avversario o come sta chi ti trovi di fronte».

La prima giornata vede già due posticipi al 4 ottobre (Brindisi-Reggio Emilia e Varese-Pistoia) con Happy Casa e Openjobmetis impegnate nel torneo di qualificazione alla Champions League. Nel turno prenatalizio /23 dicembre) la Reyer sarà in casa contro Brescia, il 30 dicembre a Sassari, probabilmente raggiunta direttamente da Badalona.

La novità dei playoff è che la finale si disputerà al meglio delle 5 partite, come quarti di finale e semifinali, invece che 7, le date saranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee.