Simms, che colpaccio per la nuova Reyer. L’ala forte di Spahija ha “studiato” a Parigi

Eccolo! Dai rumors all’ufficialità: Aamir Simms è il quinto innesto nel roster di Neven Spahija dopo Casarin, Caboclo, Janelidze e Tucker. Andrà a coprire lo spot di ala alta lasciato libero da Derek Willis, formando una coppia intercambiabile con Brooks. Adesso, mancano solo un paio di pedine, il play titolare e il cambio di Parks, per completare il mosaico. Da tempo, Aamir Simms era un giocatore monitorato dall’area scouting della Reyer, che sta allestendo una squadra con criteri diversi da quelli seguiti nelle passate stagioni.

Simms, ventiquattrenne ala forte (203 centimetri) del New Jersey, è arrivato in Europa nella passata stagione al Paris e ha partecipato, sotto lo sguardo interessato del responsabile dello scouting orogranata di Mauro Sartori, alla Summer League di Las Vegas con la maglia dei Denver Nuggets.

Ha svolto la carriera nel college con la maglia dei Clemsons Tigers, disputando complessivamente 122 partite, di cui 100 nello starting five, con 9,2 punti e 5,2 rimbalzi di media, risultando uno dei giocatori di spicco dell’ateneo della Carolina del Sud. Simms non è stato scelto ai Draft di due anni fa, ma in quell’estate è stato invitato al training camp dei New York Knicks e nel 2019 ha vinto la medaglia d’oro con gli Stati Uniti alle Universiadi di Napoli. Terminato il periodo universitario, culminato con la laurea in Sports Communications, Simms ha giocato per una stagione in Development League con i Westchester Knicks di White Plains (23 partite, 11,3 punti e 5,2 rimbalzi di media), la scorsa estate è sbarcato in Europa ingaggiato dal Paris con contratto annuale.

L’ala-pivot di East Orange non è riuscito a pilotare il quintetto parigino ai play-off (16 vittorie, 18 sconfitte) in Ligue 1, chiudendo al nono posto la regular season, mentre in Eurocup, all’esordio nella manifestazione continentale, la squadra di Jean-Christophe Prat, che poteva contare sui nazionali Toupane, Kamagate (con cui ha formato una coppia difficile da contenere per i lunghi avversari) e Bégarin, ha chiuso al quinto posto la prima fase nel girone che non aveva la Reyer tra le protagoniste (10 vittorie, 8 sconfitte), eliminando negli ottavi di finale il Lietkabelis Panevezys (98-97) in trasferta, compiendo un’autentica impresa, poi nei quarti di finale i parigini si sono arresi al cospetto di Gran Canaria (74-104), che alla fine avrebbe trionfato il trofeo.

Simms con il Paris ha messo da parte 30 presenze in Ligue 1 (13,2 punti, 6,4 rimbalzi e 2,7 rimbalzi in 29’7 di media), aggiungendone altre 15 in Eurocup (12,9 punti, 4,6 rimbalzi e 1,8 assist in 27’1 di media).

Altre di mercato: l'ex orogranata Charalampopoulos rimane in Italia, dopo Fortitudo Bologna e Pesaro, ha firmato con Sassari, Ariel Filloy e Candussi sono tornati a Trieste, la Fortitudo ha preso Riccardo Bolpin.