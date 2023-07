Gytkjaer-Pohjanpalo, l’attacco dei vichinghi. Il Venezia ha la coppia più forte della categoria

In attesa di capire quale e come sarà il nuovo campionato di Serie B, con la Reggina esclusa dal campionato, la riammissione del Brescia, il riscorso del Perugia contro il Lecco dopo la storica promozione dei lombardi, il Venezia è concentrato sul mercato giocatori e in entrata attende di ufficializzare l’attaccante danese Gytkjaer che arriverà in laguna da svincolato con un accordo biennale.

LA SUPER COPPIA

Christian Gytkjaer sarà un nuovo giocatore del Venezia per le prossime due stagioni. Ieri il giocatore insieme al suo procuratore era in città per firmare un contratto per le prossime due stagioni: si attende solo l’ufficialità. Dal punto di vista tecnico, il danese è quell’attaccante che il direttore sportivo Filippo Antonelli ha sempre cercato e che conosce meglio di chiunque altro avendolo portato al Monza.

Arrivato in Brianza nel luglio 2020, dopo l’esperienza in Polonia con il Lech Poznan, Gytkjaer era stato individuato dalla dirigenza biancorossa come uno dei giocatori chiave sui quali costruire la squadra che si preparava ad affrontare il campionato di B per puntare alla massima serie. E poi così è stato, avendo segnato lo storico gol promozione in A contro il Pisa.

Insieme a Joel Pohjanpalo formerà una coppia da sogno. Il classe ’90 è una prima punta, ma può giostrare tranquillamente anche da seconda. Insomma due attaccanti di grandissimo valore che vedono la porta come pochi e si completano l’uno con l’altro. Per la Serie B è una super coppia che al momento ha pochi rivali in “cadetteria”, forse solo l’ambizioso Palermo, con il tandem Brunori e Mancuso, può avvicinarsi agli arancioneroverdi. Una dimostrazione che il club di Ca' Venezia è ambizioso: è la risposta che volevano i tifosi e soprattutto il tecnico Paolo Vanoli.

È SOLO L’INIZIO

Ma è solo l’inizio perché la dirigenza arancioneroverde, sempre sull’asse Venezia-Monza, prepara l’assalto decisivo ad Andrea Carboni. Per il difensore mancino sarebbe un ritorno dopo lo straordinario semestre trascorso in laguna e coronato con il raggiungimento dei playoff giocando da protagonista raccogliendo molto anche in fase offensiva siglando 3 reti e fornendo un assist a Candela nella partita casalinga con il Como.

GIRELLI

Negli ultimi giorni uno dei nomi accostati al Venezia, per la metà campo, è stato quello di Stefano Girelli, tra i grandi protagonisti del Lecco della stagione 2022/23, dove ha disputato 38 partite tra playoff e campionato mettendo a segno 3 gol e 2 assist ottenendo sul campo la promozione in Serie B dopo la finale con il Foggia. In queste ore però la Sampdoria ha di fatto chiuso un accordo di quattro anni più uno di opzione per il giovane centrocampista classe 2001 svincolatosi dalla Cremonese.