Serie B, Perugia riammesso e Lecco escluso: per Cittadella e Venezia rischio campionato a 21 squadre

E’ caos in Serie B. Venezia e Cittadella vedono slittare l’inizio del campionato.

Il Collegio di garanzia dello Sport ha accolto il ricorso del Perugia, «nei sensi in cui a motivazione», e dichiarato «inammissibile» quello del Foggia, presentati dalle due società per contestare l' iscrizione del Lecco – che aveva chiesto di giocare all’Euganeo di Padova – al prossimo campionato di calcio di serie B. In particolare, informa il Coni, il Collegio ha accolto il ricorso presentato dal Perugia per l'annullamento del comunicato ufficiale della Figc recante la delibera del Consiglio Federale con cui era «stato deliberato di accogliere il ricorso del Lecco e di concedere alla medesima società la licenza nazionale con conseguente ammissione al campionato di Serie B 2023/2024».

Respinto invece il ricorso della Reggina (ciò comporterà il ripescaggio del Brescia).

Adesso anche il Collegio di Garanzia ha dato il suo verdetto, anche se non sarà l’ultimo round: il club calabrese, infatti, può ancora ricorrere al Tar, con udienza prevista per il 2 agosto, mentre il Consiglio di Stato ha un’udienza fissata per il 29 agosto quando teoricamente il campionato di serie B dovrebbe essere già partito. Respinto, poi, il ricorso del Siena e giudicato inammissibile quello del Foggia mentre è stato «accolto, nei sensi di cui in motivazione», il ricorso presentato dal Perugia contro Figc, Lega di B e nei confronti del Lecco per «l’annullamento del comunicato ufficiale della Federazione» relativo alla «conseguente ammissione» della società lombarda al prossimo campionato di serie B.

Bisogna attendere le motivazioni della sentenza, ma in ogni caso si può dire che il caso si complica e il rischio di un campionato a 21 squadre c'è. Come pare certo che l'avvio della Serie B non ci sarà dopo Ferragosto.