Venezia, un attacco scandinavo da sogno. Blindato Pohjanpalo, biennale a Gytkjaer

L’attacco del Venezia nella prossima stagione parlerà scandinavo: da una parte infatti il club arancioneroverde ha chiuso per l’arrivo da svincolato per il danese Christian Gytkjaer uno dei grandi obiettivi di questa sessione di mercato.

Il giocatore classe ’90 firmerà un biennale da 800 mila euro a stagione che verrà siglato in settimana. Il direttore Antonelli continua a lavorare per blindare Joel Pohjanpalo, trascinatore della squadra lagunare specialmente nella seconda parte di stagione.

Il bomber finlandese ha la forte volontà di restare al Venezia, ma vuole – giustamente – garanzie sulle operazioni di mercato che possano così garantire alla squadra di competere in alto con l’obiettivo primario di cercare di tornare in Serie A.

Si formerebbe così una coppia offensiva di altissimo livello che anche per caratteristiche dei due calciatori rende elettrizzante il duo offensivo. Gytkjaer da tempo ha superato nelle preferenze della dirigenza veneziana sia Ilija Nestorovski che Gennaro Tutino quest’ultimo vicino al Cosenza.

CHI SFUMA Hamza Rafia non giocherà nel Venezia di Paolo Vanoli. Il fantasista franco-tunisino ha scelto la Serie A e il Lecce di Roberto D’Aversa. Sfuma quindi il colpo che avrebbe potuto dare fantasia e imprevedibilità, visto il talento del classe ’99, all’attacco degli arancioneroverdi. L’ex calciatore della Juventus si trasferirà in giallorosso con un’operazione da 1 milione di euro più bonus; al Pescara, dove Rafia ha giocato l’ultima stagione, andrà il 15% della futura rivendita. Mentre il centrocampista Roberto Zammarini svincolato dal Pordenone, un altro giocatore accostato nelle passate settimane al Venezia, ha siglato un accordo con il Catania.

MATTIA ARAMU. Una delle squadre più attive della Serie B è il Pisa di Alberto Aquiliani. Dopo aver preso Alessandro Arena con un accordo quadriennale (il giocatore piaceva da tempo al Venezia), potrebbe anche aggiungere nella rosa 2023-24 Mattia Aramu, un grande ex del Venezia. Il trequartista di proprietà del Genoa ha faticato ad imporsi con i rossoblù - tanta la concorrenza e conseguentemente poche presenze e pochi minuti giocati - e il tecnico Alberto Gilardino potrebbe dare il via libera per una sua probabile uscita. Il Genoa fa sul serio per Idrissa Touré del Pisa, il centrocampista piace molto alla dirigenza ligure, che potrebbe inserire, oltre la parte economica, una contropartita tecnica nell’offerta da presentare al club toscano proprio con Aramu.

DA SFOLTIRE Continua l’opera di sfoltimento della rosa e dei contratti del club arancioneroverde. il Venezia ieri ha infatti comunicato ufficialmente l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto di Domenico Rossi ed Aaron Kacinari.