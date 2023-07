La Reyer ingaggia la guardia Tucker: per lui prima esperienza in Europa

Dopo il ritorno di Davide Casarin e l'inserimento del brasiliano Bruno Caboclo, la Reyer piazza il terzo "colpo" in entrata con l'ingaggio di Rayjon Tucker, ventiquattrenne guardia (191 centimetri) di Charlotte, dove è nato il 24 settembre 1997.

Sarà alla sua prima esperienza in Europa, nella passata stagione ha giocato nella National Basketball League australiana con Melbourne United chiudendo con 18 punti (miglior marcatore della squadra), 6 rimbalzi e 2.4 assist, è stato compagno di Marcus Lee, visto a Cremona e recentemente a Reggio Emilia. Ha quattro fratelli, Tevin, Bri, Trey, Brooklyn, il padre Robert giocava a football a Western Carolina, mentre la cugina Jia Perkins è stata in Wnba tra Charlotte, Dallas, Chicago, San Antonio e Minnesota, poi ha intrapreso la carriera di allenatrice.

Tucker ha alle spalle esperienze sia in Nba con Utah, Philadelphia, Milwaukee, Denver e Minnesota, mentre in G League ha indossato le maglie di Wisconsin Herd, Salt Lake City Stars e Delaware Blue Coast. In Australia ha giocato con la maglia numero 59, i Melbourne United hanno chiuso al sesto posto la regular season in NBL.

Per completare il reparto stranieri alla Reyer adesso mancano soprattutto il play e l'ala-pivot, oltre al cambio di Jordan Parks.