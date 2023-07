Calcio Venezia, le maglie casalinghe bocciate senza appello dai tifosi

Svelata la prima maglia del Venezia con la quale disputerà la stagione 2023/2024 di Serie B. Dopo il successo riscosso dal lancio della maglia pre-match, è arrivata la home jersey 23/24. E questa è stata bocciata dai tifosi. Una divisa che costituisce un continuum nella narrazione iniziata la scorsa settimana.

La nuova maglia è disponibile in pre-ordine a partire già da giovedì su shop.veneziafc.it, ai negozi ufficiali del Venezia FC di Rialto e campo Santi Apostoli, a Venezia, e al Venezia FC store c/o M9 di Mestre.

Omaggio a Carlo Scarpa

Se la campagna realizzata da Sam Gregg per la pre-match è un tributo all’anima della città ed alla sua gente, quella per la home jersey, anch’essa firmata dal fotografo inglese, vuole essere un omaggio del club arancioneroverde al celebre architetto veneziano Carlo Scarpa, nell’anno della diciottesima Biennale di Architettura.

Tradizione e modernità

Il design scelto rimanda a quel mix impeccabile di tradizione e modernità che ha contraddistinto la prima maglia della passata stagione, due elementi che si sposano alla perfezione con il pensiero scarpiano: «Mi piacerebbe che un critico scoprisse nei miei lavori certe intenzioni, vale a dire un’enorme volontà di essere dentro la tradizione, ma senza fare i capitelli o le colonne, perché non si possono più fare».

Il lavoro dell’architetto veneziano, infatti, si distingue per la cura del dettaglio e la sensibilità artistica che si fondono con nuovi elementi architettonici, preservando l’eleganza di Venezia. I luoghi scelti per gli scatti sono il piano terra e il giardino della Fondazione Querini Stampalia, ambienti che Carlo Scarpa ha ridisegnato negli anni Sessanta, contribuendo alla ristrutturazione di questa realtà culturale unica a Venezia che mira a conservare il futuro.

Nella divisa, realizzata insieme allo studio tedesco Bureau Borsche, si rinvengono infatti sul collo quei profili dorati che Scarpa utilizzava andando a nobilitare le sue opere riuscendo al contempo a far mantenere loro quella elegante semplicità di forme pure che hanno sempre rappresentato uno dei suoi tratti distintivi.

Allo stesso modo l’oro è stato usato sia per il logo del club e per quello di Kappa, sia per la scritta “Città di Venezia”, che per la prima volta si va a posizionare lateralmente. Ecco allora che, seguendo questa guida, Bureau Borsche ha scelto di dare risalto alle anime isolane e di terraferma della tifoseria posizionando al centro della maglia una banda arancioverde che si staglia sullo sfondo nero della divisa in una geometria essenziale.

I tifosi

A differenza della maglia pre-match accolta con grande soddisfazione dai tifosi arancioneroverdi, quella da gara (la prima maglia) è stata oggetto di numerose critiche, alcune anche molto pesanti, sulle pagine social ufficiali del Venezia FC.

Un numero amplissimo di appassionati sostengono che è una delle “peggiori maglie degli ultimi anni, una sorta di sfregio ai tifosi”. Altri “chiedono di giocare con la maglia pre-match” e poi ancora “un tributo alla pigrizia, un passo indietro”. Non piace l’assoluta mancanza di identità, di rispetto dei colori sociali. Non piace nemmeno lo stile” , bocciata in toto, quindi.