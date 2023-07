Lamon d’oro: cinque maglie tricolori. Nessuno come la freccia di Zianigo

Campione italiano nell’inseguimento a squadre, nella Madison e nella velocità a squadre. Francesco Lamon chiude con una tripletta i Campionati italiani di ciclismo su pista che si sono disputati al velodromo di Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino.

La rassegna tricolore ha fornito indicazioni più che buone al campione olimpico di Zianigo di Mirano. Lamon ha conquistato in tutto cinque titoli italiani, a cui va aggiunta una medaglia di argento. Nella giornata conclusiva, dedicata alle prove a squadra, è arrivato un tris di maglie tricolori.

Lamon ha conquistato la Madison gareggiando con il veronese Michele Scartezzini, suo compagno di team nelle Fiamme Azzurre. Per Lamon e Scartezzini successo sul filo di lana. Per un solo punto di vantaggio (34 contro 33) hanno superato Niccolò Galli e Mattia Pinazzi (Arvedi Cycling).

Nella velocità a squadre, Lamon ha vinto l’oro insieme al padovano Davide Boscaro e a Stefano Moro. In finale hanno prevalso su Daniele Napolitano, Matteo Bianchi e Stefano Minuta, che hanno gareggiato anche con Matteo Tugnolo. Infine, Lamon ha potuto esultare pure nell’inseguimento a squadre. Oltre al campione di Zianigo, il quartetto era composto da Elia Viviani, Davide Boscaro e Michele Scartezzini. In finale, con il tempo di 4:08.596, hanno prevalso su Lino Colosio, Niccolò Galli, Mattia Pinazzi e Manlio Moro.

Nell’inseguimento a squadre, da segnalare anche il bronzo per Alessio Delle Vedove. Il pistard di Camponogara, tesserato per la belga Circus-Re Uz-Technord, ha gareggiato insieme a Bryan Olivo, Daniel Skerl e Samuel Quaranta. Chiusa la tre giorni degli Italiani assoluti, è tempo di bilanci.

Quello di Lamon è più che positivo, con cinque titoli italiani conquistati. Prima del triplete nella serata conclusiva, Lamon si era aggiudicato nella giornata inaugurale la maglia tricolore dell’Eliminazione, battendo Elia Viviani nella specialità in cui il veronese è campione del mondo. Quindi, nella seconda giornata di gare, Lamon ha centrato il titolo italiano dell’Omnium.

A completare il bottino del campione di Zianigo anche una medaglia d’argento nella specialità del chilometro da fermo. Non c’è il tempo di rifiatare, perché da sabato, sempre a Fiorenzuola, si disputa la “6 Giorni delle Rose”, evento internazionale a cui parteciperanno, tra gli altri, Lamon e la campionessa di Gaggio di Marcon, Francesca Selva.

Intanto buone notizie arrivano dai Campionati regionali su pista di Padova. Nell’Omnium Allievi titolo veneto per il mestrino Jacopo Vendramin (Industrial Forniture Moro). Tra le Allieve, Siria Trevisan, pistard di Cavarzere in forza alla Scuola Ciclismo Vo’, ha vinto il titolo individuale della Keirin. Per Trevisan anche il titolo della velocità a squadre.