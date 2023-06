Venezia, l’obiettivo di mercato ora è Tutino come seconda punta per Pohjanpalo

L’obiettivo per la seconda punta è Gennaro Tutino. Dopo aver sondato gli attaccanti Ilija Nestorovski e Davide Diaw, il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha individuato il primo rinforzo offensivo da regalare a Paolo Vanoli: un giocatore dotato di ottima tecnica individuale, spiccata capacità di movimento senza palla e una notevole rapidità che possa fare da perfetta spalla al bomber Joel Pohjanpalo.

La seconda punta

Il Venezia avrebbe messo in modo deciso la freccia per Gennaro Tutino in uscita dal Parma dopo gli ultimi sei mesi a Palermo, superando l’agguerrita concorrenza della ambiziosa neopromossa Catanzaro, Ascoli e anche del Cosenza dove il ragazzo ha già giocato.

Tutino muove i suoi primi passi nelle giovanili del Napoli a fine luglio 2014 passa in prestito al Vicenza, con i biancorossi subisce un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che lo costringe a uno stop di cinque mesi. A gennaio 2015 passa in prestito al Gubbio; in estate viene ceduto, sempre con la formula del prestito, all’Avellino. Poi a gennaio 2016 va al Bari con cui esordisce in Serie B il 30 aprile contro il Perugia (0-0). Il 30 luglio 2016 passa in prestito alla Carrarese.

Arriva l’esperienza, sempre in prestito, al Cosenza nel 2017, dove il giocatore napoletano mostra definitivamente tutte le sue qualità mettendo a segno 12 gol, contribuendo in modo sostanziale al raggiungimento della Serie B dei calabresi. Dopo una parentesi breve fino al 2018 al Carpi, per motivi personali Tutino torna al Cosenza, andando subito in doppia cifra con le reti, 10 i gol fatti. Nell’agosto del 2019, è il Verona che lo accoglie, sempre in prestito.

Con i gialloblù l’affaccio in Serie A, nella gara dei gialloblù contro il Bologna, terminata in pareggio. Esperienza all’Empoli e poi l’approdo alla Salernitana. È con i campani che il classe’ 96 emerge considerevolmente. Dopo pochi giorni il suo arrivo, infatti, segna nella sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol. Stagione ghiotta dove totalizza 14 reti, insieme alla storica promozione della Salernitana in Serie A.

Poi un anno e mezzo al Parma (contratto fino al 2025) e il prestito al Palermo che però non lo riscattato. Vanoli e Antonelli considerano Tutino, il giocatore perfetto per agire alle spalle del bomber finlandese e sembrano essere davvero decisi a portarlo in laguna e vestire l’arancioneroverde. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni per capire se l’operazione possa andare in porto.

Vasic, affare sfumato

Piaceva molto al Venezia, ma alla fine il super talento Aljosa Vasic, classe 2002, una mezzala che fa tanti gol, lascia il Padova e firma un contratto quinquennale con il Palermo.

I rosanero mettono a segno un’operazione molto interessante per la cifra di due milioni più bonus dimostrandosi la squadra, al momento, più attiva sul mercato giocatori della B: nei prossimi giorni sarà ufficializzato. Siciliani che potranno contare anche su Pietro Ceccaroni (ai dettagli per la firma sul contratto) e la punta, ex Benevento, Roberto Insigne.