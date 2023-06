Ecco Ca’ Venezia, la nuova casa degli arancioneroverdi: sogno da 10 milioni diventato realtà

Ca’ Venezia, un sogno diventato una splendida realtà in tre anni, con in mezzo però la pandemia. Il sogno di un presidente, Duncan Niederauer, che ha coinvolto i suoi soci, un sogno di cui il numero uno arancioneroverde va orgogliosamente fiero. Ca’ Venezia diventerà operativa da lunedì 26 giugno, la vecchia sede di Viale Ancona chiuderà i battenti entro la fine di agosto con la parte amministrativa che in queste settimane continuerà a utilizzarla ancora, venerdì 23 intanto c’è stata l’inaugurazione ufficiale, con tanto di taglio del nastro tricolore da parte di Duncan Niederauer e del capitano Marco Modolo, sotto gli occhi attenti della madrina della giornata, Chiara Perale.

L’inaugurazione

Il tempo ha tenuto, nonostante le pessime avvisaglie meteo, tutti a guardare il cielo cupo, che ha retto a lungo, accontentandosi solo di una leggera spruzzata che non ha intralciato il programma predisposto. Un giorno storico per il Venezia e per la città perché Ca’ Venezia non sarà solo il quartier generale della società, il teatro degli allenamenti e delle partite di prima squadra, giovanili e settore femminile, ma diventerà anche la “casa dei tifosi” arancioneroverdi, accorsi numerosi ad assistere alla partite delle Legends arancioneroverdi che ha chiuso la giornata, tifosi che a più riprese sia Niederauer che il suo socio Douglas Fay hanno ringraziato.

Duncan Niederauer taglia il nastro con Marco Modolo

Un’opera da circa 10 milioni di euro, di cui 5,3 milioni attraverso i bond sottoscritti un anno fa da oltre 200 investitori di 33 Paesi in tutto il mondo. L’amministrazione di Ca' Farsetti è stata rappresentata dal consigliere comunale Matteo Senno, la Federcalcio da segretario generale Marco Brunelli, che non ha nascosto l’entusiasmo per l’iniziativa portata a compimento dal Venezia.

L’anfitrione

Un altro capolavoro a livello di infrastrutture, come nell’estate di due anni fa quando in cento giorni era stato ristrutturato il Penzo. Il ruolo di anfitrione è stato affidato a Gianluca Santaniello, business director del club.

«Questo progetto è il risultato di una mission aziendale che Niederauer e i suoi soci hanno portato a Venezia nel febbraio di tre anni fa. La struttura principale è solo il fiore all’occhiello di un progetto più vasto lanciato appena tre anni fa e adesso raccogliamo i frutti».

Nella facciata del piazzale d’ingresso, accanto a Ca’ Venezia, è stata posizionata anche una targa in inglese dedicata all’intuizione di Duncan Niederauer. Un capolavoro a livello di infrastrutture che hanno coinvolto nella progettazione e nella direzione dei lavori la TFE Ingegneria di Pianiga e AI Progetti di Mestre, venerdì sorridenti il coordinatore generale e direttore dei lavori Zefferino Tommasin e il responsabile del progetto Andrea Pellizzato, l’architetto Andrea Borin, concept e progettazione architettonica, mentre la realizzazione del progetto è stata affidata alla Cev in qualità di General Contractor. Il cantiere è rimasto aperto 413 giorni, coinvolgendo circa 120 maestranze e 20 ditte del territorio.

Centro sportivo

Un momento dell'inaugurazione

Oltre al quartier generale, il centro sportivo comprende 4 campi in erba naturale, 2 campi in erba sintetica e un’area riservata ai portieri in erba naturale, due metà campi da riscaldamento e una “gabbia”, ma anche una lavanderia, spogliatoi per la Primavera, il settore giovanile, il settore femminile, una palestra per Primavera e giovanili.

Quartier generale

Il cosiddetto HeadQuarter presenta un’architettura che reinterpreta in chiave moderna i caratteri e le strutture tipologiche degli edifici veneziani più rappresentativi. Al piano terra sono destinati gli spazi destinati alla parte sportiva, mentre al primo piano ci sono gli uffici amministrativi e di rappresentanza, l’ufficio del presidente e la sala stampa.

Il quartier generale arancioneroverde ha una larghezza di 38 metri e una lunghezza do 66,5 metri, si sviluppa su 1.895 metri quadrati di spazi chiusi e 592 di spazi esterni, ci sono una loggia di 173 metri quadrati e una terrazza di 219 metri quadrati.

La struttura avrà attiva una cucina moderna in grado di smistare una quarantina di pasti. All'interno è stata realizzata una scala a chiocciola. Sono già in corso le lavorazioni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a servizio del campo sintetico principale e del nuovo campo in sintetico. Sono in fase di pianificazione i lavori per la sistemazione esterna della tribuna e il completamento della viabilità interna.