Rivoluzione Reyer, l’unico straniero confermato è Jordan Parks

Tempo di saluti in casa Reyer che rivoluzionerà il parco stranieri con la riconferma solo di Jordan Parks: il club orogranata ha ufficializzato che Jayson Granger, Kendrick Ray, Adam Mokoka e Derek Willis non faranno parte del roster di Neven Spahija nella prossima stagione.

Nessuna sorpresa, anzi, Granger (Venezia ha esercitato l'opzione di uscita) aveva annunciato a inizio mese sul suo profilo Instagram che non sarebbe stato riconfermato dalla Reyer. Willis (la scorsa estate aveva firmato un contratto annuale) sarà annunciato a breve dall’Efes Anadolu, contratto biennale avallato dal nuovo tecnico Erdem Can, che ha sostituito Ataman passato al Panathinaikos, e che consentirà all’ex ala orogranata di giocare in Eurolega.

Si chiude anche la breve parentesi alla Reyer di Kendrick Ray e Adam Mokoka. Il primo arrivato il 4 febbraio dall’Igokea dopo la rescissione consensuale con Allerik Freeman, voluto da Walter De Raffaele, che sarebbe stato esonerato due giorni dopo, e mai entrato negli ingranaggi del sistema di gioco di Neven Spahija, che anzi chiese e ottenne l’innesto di Adam Mokoka dagli Oklahoma City Blue in Nba Development League, nome che compariva già nella lista di giocatori preparata la scorsa estate da Mauro Sartori.