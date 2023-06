Il Venezia vuole alleggerire la rosa. Ecco chi sono i quattro "senatori” in partenza

Il Venezia rimane concentrato sulle uscite per sfoltire una rosa troppo profonda e nel tentativo di ridurre il più possibile il monte ingaggi. Per il ds Filippo Antonelli rimane al momento la priorità, quella appunto di snellire prima possibile il roster per poi andare su acquisti mirati e funzionali alle idee di calcio di mister Paolo Vanoli.

NOMI DI PESO IN USCITA

Sono sempre gli stessi i nomi di peso in uscita dal Venezia. Ceccaroni piace al Palermo e i lagunari spingono per una cessione a titolo oneroso, Cuisance potrebbe andare all’estero a cui si aggiungono Fiordilino che non verrà riscattato dal Sudtirol e Crnigoj ma sul quale non è escluso si cerchi di rinegoziare per trattenerlo alla Salernitana. Anche Johnsen ha l’attenzione del Frosinone che ha bussato seriamente alla porta degli arancioneroverdi per avere informazioni sull’attaccante norvegese, senza escludere la Salernitana.

LA DIFESA

Detto di Sverko del Groningen con cui il Venezia è in trattativa per tenerlo in laguna dopo il prestito dello scorso anno, di Hristov il cui obbligo di riscatto scattava solo in caso di promozione in A e di Svoboda che ha un contratto per un’altra stagione e probabilmente ci si troverà con la dirigenza per un rinnovo, il ds Antonelli sta valutando di firmare per un’altra stagione con il capitano di mille battaglie Marco Modolo. La difesa rimane il reparto dove c’è maggior bisogno di intervenire per numero di giocatori.

IL MERCATO DELLE ALTRE

La Gumina, dopo il prestito al Benevento nella scorsa stagione, tornerà alla Sampdoria. La società blucerchiata starebbe cercando una nuova sistemazione per l’attaccante. Il giocatore pressa per tornare a Palermo, ma il club lo ha proposto al Modena.

L’appena retrocessa Cremonese non ha esercitato l’opzione di riscatto nei confronti dei calciatori trasferiti a titolo temporaneo presso altre società nella scora stagione. Gondo, Nardi, Zanimacchia, Strizzolo e Bernasconi, tornano in grigiorosso.

Capitolo allenatori, sarà Alberto Aquilani il nuovo tecnico del Pisa. L’ex tecnico della primavera della Fiorentina firmerà un biennale.

Per la panchina del Cosenza ci sarebbero stati dei contatti con Fabio Liverani, reduce dall’avventura terminata anzi tempo con il Cagliari.

Dopo la straordinaria stagione del Bari anche la panchina pugliese non è certa. La posizione dell’attuale tecnico Michele Mignani sarebbe in bilico. In settimana è in programma un incontro con il ds biancorosso Ciro Polito per decidere cosa fare. All’orizzonte ci sarebbero i nomi di Fabio Caserta e Luca D’Angelo.

Per la Ternana c’è il ritorno di Andreazzoli: a metà settimana è previsto l’annuncio. Anche a Parma non è certa la permanenza di Fabio Pecchia. Al momento non c’è intesa tra la società emiliana e l’attuale allenatore per il prolungamento contrattuale (scadenza 2024). Il problema non è di natura economica, ma legato al progetto tecnico.

CA’ VENEZIA

La partita fra le Legends del Venezia (venerdì 23 ore 18:45), per festeggiare la nuova casa degli arancioneroverdi, è sold out. Dopo la fase di prelazione riservata ai possessori di supporters card, la prenotazione libera ha visto i biglietti rimasti esaurirsi nell’arco di poche ore.—