Reyer, De Nicolao rinnova: sarà il capitano della prossima stagione

Rinnovo pluriennale dell'accordo con il playmaker Andrea De Nicolao che vestirà i gradi di capitano nella stagione 2023/24.

Denik è arrivato all'Umana Reyer nell'estate 2017 e si appresta dunque a vestire i colori orogranata per la settima stagione consecutiva.

Inoltre, ha disputato 328 partite con la maglia dell'Umana Reyer ed è a -1 da Stefano Tonut, attualmente secondo di sempre alle spalle di Michael Bramos.

Nell'ultima stagione Andrea è entrato nell'Elite dei giocatori che hanno realizzato più di 2000 punti in Serie A arrivando a collezionare anche 538 assist in Reyer, secondo di sempre dietro a Julyan Stone.

Idolo dei tifosi, dai più piccoli ai più grandi, grazie alla sua grande disponibilità e professionalità è un esempio di attaccamento alla maglia e di costante impegno ed umiltà.

In orogranata ha contribuito a vincere uno scudetto, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup.

«Sono orgoglioso ed onorato di continuare a giocare con l'Umana Reyer, una società che sento sotto la mia pelle e che è un vanto poter rappresentare - le parole di Andrea De Nicolao - Voglio ringraziare il dottor Brugnaro e il presidente Casarin per la stima e la fiducia che ripongono in me, non c'è posto migliore dell'Umana Reyer per me e la mia famiglia.

Come sempre farò del mio meglio per aiutare i miei compagni per toglierci nuove importanti soddisfazioni. Sono convinto che approcceremo alla stagione con la giusta mentalità e cattiveria agonistica. Ora stacchiamo un po' la spina, ma già non vedo l'ora di ricominciare»