Venezia, il West Ham vuole Pohjanpalo per sostituire bomber Scamacca

Venezia In attesa che Joel Pohjanpalo torni in campo con la sua nazionale per le gare in programma per le qualificazioni agli Europei 2024 contro Slovenia e San Marino, i rumors di mercato si susseguono.

Oltre alle già citate, Genoa e Salernitana, ma anche il Bologna ci sarebbe l’interesse per il bomber finlandese anche della Premier League che è, senza ombra di dubbio, il torneo europeo di maggior fascino, dove i contratti che le società inglesi elargiscono ai giocatori sono elevatissimi e nettamente più vantaggiosi in termini economici rispetto agli altri paesi europei.

Per Pohjanpalo ci sarebbe vivo l’interesse del West Ham reduce dal recente successo nella finale di UEFA Conference League con la Fiorentina per 2-1 grazie alla rete al 90’ di Bowen. Gli hammers potrebbero e dovrebbero salutare Gianluca Scamacca già nel corso del prossimo calciomercato estivo.

Il centravanti della nazionale azzurra ha un contratto fino al 2027, ma c’è un ritorno di fiamma verso la Roma. L’attaccante vorrebbe cambiare aria dopo l’anno complicato a Londra e in Inghilterra.

Un ritorno congeniale, visto che nei prossimi mesi la squadra di José Mourinho dovrà fare a meno per molti mesi di Tammy Abraham, attaccante giallorosso che quest’anno ha avuto problemi realizzativi e che ha chiuso la stagione con la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Ecco che un attaccante con le caratteristiche come quelle che possiede Pohjanpalo farebbe comodo alla squadra di David Moyes che in rosa attualmente come prima punta, peraltro adattata, ha solo il 33enne giocatore giamaicano Michail Antonio.

Prende forma la nuova Serie B dopo una notte, quella di domenica scorsa, piena di emozioni. Nello spareggio per rimanere nella massima serie, giocato a Reggio Emilia, tra Spezia e Verona i veneti si sono imposti con un perentorio 3-1 e hanno condannato i liguri bianconeri, dopo tre anni consecutivi in Serie A, alla retrocessione.

Mentre in un San Nicola vestito a festa davanti a quasi 60.000 spettatori, il Bari si arrende nel recupero della sfida di ritorno al Cagliari con la rete di Pavoletti al minuto 95’.

Pugliesi, quindi, che rimangono in B, e sardi grazie al lavoro straordinario di mister Ranieri che tornano nei piani alti dopo un solo anno di purgatorio. In definitiva rimane ancora una casella da riempire per sapere quale sarà la ventesima squadra della B 2023-24, in attesa del match tra Foggia e Lecco che sancirà chi salirà in cadetteria.

Intanto, il giorno tanto atteso per la Reggina è arrivato. Ieri, infatti, dal Tribunale di Reggio Calabria è arrivata l’omologa rispetto al piano di ristrutturazione del debito presentato dal club del patron Felice Saladino ed ora gli amaranto possono programmare il futuro con meno ansie. I calabresi dovranno produrre tutti i documenti necessari entro il 20 giugno per essere in regola. Sfumano così le speranze di ripescaggio per il Brescia, che aveva partecipato con un proprio legale all’udienza. Resta ora da capire se Cellino inscenerà la stessa battaglia legale anche con la Sampdoria, che pure è in attesa del sì di almeno il 60% dei creditori per essere in regola.