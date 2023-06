Gemini, la grande carica del capitano coraggioso: «Ora meno palle perse»

La Gemini è riuscita a rimanere aggrappata alla serie di finale di tabellone con Orzinuovi. D’altronde, ad eccezione di gara-1, ha dimostrato di saper tenere testa alla grande corazzata che è Orzinuovi, facendo vedere che non si trova lì per caso.

È riuscita ad andare oltre a tutte le difficoltà a cui è andata in contro durante questa serie. Prima l’assenza di Bortolin, poi quella di Conti, ma, nonostante ciò, Mestre è ancora viva. Anche in gara-3 i grifoni hanno risposto con carattere, riuscendo a recuperare una partita che a 5 minuti dalla fine sembrava essere di Orzinuovi.

La scossa è stata data da Conti, che ha svoltato la partita, dimostrando di essere l’MVP non a caso. Mestre è riuscita vincere una gara in cui Bortolin non ha fatto neanche un canestro dal campo e Bocconcelli, il miglior tiratore da 3, ha chiuso con un 0/8 da oltre l’arco.

L’ex Padova ha comunque segnato punti pesanti nel finale, ma una chiave è stata soprattutto la prestazione di Pellicano (in difficoltà nelle prime due gare), che ha contribuito a cambiare l’inerzia della gara. Domenica 4 giugno, alle ore 20, ci sarà gara-4 e sicuramente, come venerdì, il pubblico mestrino, che si annuncia più numeroso, sarà fondamentale per cercare di pareggiare la serie.

Il capitano Mazzucchelli è stato un vero trascinatore in questa serie. Venerdì non perdeva mai l’occasione di caricare il Taliercio con la sua energia e con i suoi punti. Domenica cercherà di fare lo stesso.

Capitano, oggi bisognerà ripetere la prestazione di venerdì.

«Aver allungato la serie ci dà fiducia. In gara-4 bisognerà limitare il numero di palle perse, venerdì ne abbiamo perso un po’ troppe. Inoltre, bisognerà cercare di tenere alto il ritmo, perché quando lo abbiamo fatto abbiamo messo in difficoltà Orzinuovi».

Dopo gara-1 avete svoltato completamente. Cosa è successo?

«Credo che abbiamo patito l’impatto fisico e l’assenza di Bortolin in parte si sia sentita, soprattutto sotto questo aspetto. Poi è venuto fuori il carattere. Venerdì aggiungici il roster al completo e il palazzetto e si spiega molto la vittoria».

Soffrite molto i rimbalzi offensivi di Orzi. Cosa c’è da aggiustare?

«Si abbiamo delle difficoltà lì. Dobbiamo lavorarci, cercando tanti taglia fuori».

Così sul parquet

Taliercio, Mestre, ore 20.

GEMINI: Mazzucchelli, Conti, Bocconcelli, 16 Caversazio, Bortolin; Pellicano, Sebastianelli, Rossi, Di Meco, Sequani, Zinato. All: Ciocca.

ORZINUOVI: Procacci, Gasparin, Da Campo, Planezio, Ponziani, Alessandrini; Leonzio, Gallo, Agbamu, Trapani. Allenatore: Calvani.

Arbitri: Giordano e Giunta.